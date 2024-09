El radical cambio de look de Eugenia Osborne justo antes de la boda de su hermana, Ana Portillo

Ana Portillo, la hija pequeña de la fallecida Sandra Domecq, la exmujer de Bertín Osborne, está ultimando los detalles desu boda, que se celebrará este sábado 28 de septiembre en Jerez de la Frontera. Una celebración a la que no faltarán sus hermanas, Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne, con quienes tiene una bonita relación.

Para el gran evento, la segunda más mayor de las hijas del cantante y presentador, Eugenia, ha decidido someterse a un cambio de look radical: ha dicho adiós a su long bob para aventurarse a volver lucir un corte de inspiración masculina.

Así es el nuevo corte de pelo de Eugenia Osborne

Eugenia confió en los estilistas de Llongueras para lograr el cambio que buscaba: un corte pixie muy rejuvenecedor. "Me inspira a mujeres fuertes con carácter, y es justo lo que necesitaba en este momento de mi vida", explicó la hija de Bertín Osborne en una publicación de Instagram, donde podemos apreciar su transformación.

Como han señalado sus seguidores en los comentarios, este nuevo corte de pelo resalta sus facciones, enmarca su mirada y subraya su belleza natural. Es un estilo sexy y juvenil, ideal para mujeres decididas a enfrentarse a nuevos retos con seguridad.

Este corte pixie, además de su estética moderna y atrevida, tiene la ventaja de ser muy fácil de peinar. Su encanto radica en que se vea ligeramente despeinado, con mechones que crean volumen y movimiento, aportando dinamismo y frescura a su look.

No obstante, a pesar del increíble resultado, Eugenia se mostró algo nerviosa antes de que le dieran tijeretazo a su media melena. "Hace mucho tiempo que no llevo este corte de pelo y no sé cómo me va a quedar, entonces estoy nerviosita", explicaba la psicóloga y creadora de contenido en las redes sociales de Llongueras.

Otras famosas que han llevado el corte pixie con estilo

Eugenia no es la primera famosa que ha optado por el corte pixie. Otros rostros conocidos, como Laura Escanes, Nathy Peluso o Úrsula Corberó, han demostrado que el pelo muy corto puede ser tan femenino como las melenas XXL, o incluso más.

Estas mujeres no solo han lucido este corte con estilo, sino que también han destacado por su fortaleza y valentía, convirtiéndose en referentes para las más jóvenes. El pixie se ha transformado en un símbolo de empoderamiento, un peinado que deja claro que lo importante es cómo te sientes contigo misma, más allá de los cánones tradicionales.