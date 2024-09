Alexandra Pereira se corta el pelo en mitad de la Milan Fashion Week: así es su nuevo look

Alexandra Pereira, una de las influencers más destacadas de nuestro país, ha sorprendido a sus seguidores con un cambio de look inesperado en plena Milan Fashion Week. A pesar del ritmo frenético de la semana de la moda en la capital italiana, la it-girl encontró el momento perfecto para hacer una transformación radical en su cabello. Desde el lujoso hotel Principe di Savoia, Pereira publicó un vídeo en su cuenta de Instagram donde, con una sonrisa, anunció a sus seguidores: "Se me ha ido la olla y me voy a cortar el pelo en mitad de la Milan Fashion Week".

Este nuevo look no fue una simple decisión improvisada. La influencer optó por un corte que, según sus propias palabras, es su "medida favorita de todos los tiempos". Se trata de una media melena acompañada de un flequillo desfilado, perfecto para llevar tanto abierto como cerrado.

En el vídeo, vemos cómo ella misma dio el primer tijeretazo antes de que el estilista Miguel Bling completara su transformación. "Me he cortado el pelo, me he animado y estoy muy feliz", aseguró la creadora de contenido. Aunque admitió sentirse "rara" al verse al espejo, la emoción por su nuevo look ganó: "Es un cambio radical, pero estoy feliz".

Así es el italian bob

El corte que ha elegido Alexandra Pereira es conocido como italian bob, una de las tendencias capilares más populares de esta temporada. Caracterizado por su sofisticación y aire glamuroso, este tipo de corte es muy buscado por su capacidad de rejuvenecer el rostro y aportar un toque alegre. Su longitud llega hasta el mentón y presenta una base recta con capas texturizadas, lo que crea un volumen y movimiento, que lo diferencian de otros bobs más clásicos.

El nombre de este corte, italian bob, se debe a las icónicas actrices italianas que lo popularizaron en los años 60. Celebridades como Monica Vitti, Claudia Cardinale, Sophia Loren o Virna Lisi lo convirtieron en un estilismo capilar revolucionario, haciendo que este corte se asociara con la belleza y el cine de Italia.

Monica Vitti | Gtres

En la actualidad, el italian bob ha sido visto en celebridades como Hailey Bieber y Lucy Hale, y ha conquistado los salones de belleza por su capacidad para realzar los rasgos faciales, especialmente en rostros angulosos y ovalados.

Alexandra no podía haber elegido mejor momento para dar tijeretazo a su melena: justo después del verano, cuando su pelo necesitaba un buen saneado tras sus vacaciones en Bali y Sri Lanka. El sol y la playa, si bien son un placer, también dañan el cabello, y más aún en el caso de Pereira, cuya melena está expuesta constantemente a herramientas de calor debido a su ajetreada vida como influencer.

Una vuelta a su estilo característico

Aunque en los últimos dos años la habíamos visto dejando crecer su cabello, Alexandra Pereira es conocida por haber llevado durante mucho tiempo una media melena, un estilo que para muchos es su look más reconocible. De hecho, este corte tan característico fue su imagen durante su embarazo, pues lo lució hasta el verano de 2022, poco antes del nacimiento de su hijo, Sasha.

Con este nuevo corte de pelo, Pereira vuelve a conectar con esa imagen que muchos de sus fans recuerdan con cariño. "Ese corte de pelo grita tu nombre" o "es tu look", son algunos de los mensajes que le han dejado los seguidores y seguidoras en las redes sociales.