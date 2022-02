Alexandra Pereira anuncia que está embarazada de su primer hijo

Alexandra Pereira, más conocida como 'Lovely Pepa', publicaba ante sus más de 2 millones de seguidores en redes sociales, la feliz noticia de su embarazo a través de la publicación de un vídeo en su cuenta de Instagram.

El vídeo comienza con una ecografía del bebé en la que ya se pueden escuchar sus latidos, seguido de un clip junto a su marido, Ghassan Vader, con el que contrajo matrimonio en 2019, en el que aparece acariciando su ya notable barriguita de embarazada.

A continuación, en el vídeo aparece Alexandra dándole por primera vez la noticia a Ghassan y, seguidamente, hay varios clips en el que se muestra la reacción de varios de los familiares de la pareja al enterarse de la gran noticia.

"Mini us coming to your screens August 2022. Mum and Dad love you and can't wait to meet you", "(Un mini nosotros llegará a vuestras pantallas en agosto de 2022. Mamá y papá te quieren y no pueden esperar para conocerte)", es lo que escribía 'Lovely Pepa' junto a su publicación.

Se ha podido ver que la relación entre la pareja va viento en popa y que están muy ilusionados por el embarazo de la influencer, así como por esta oportunidad de poder convertirse en padres por primera vez. Es evidente que tanto Alexandra como Ghassan están impacientes por involucrarse en la aventura de ser padres.

