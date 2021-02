Trucos para convertir una mascarilla normal en una para niños

Las mascarillas ya forman parte de nuestro día a día, para su uso correcto, estas tienen que ir bien colocadas y apretadas sobre la nariz y boca. Ya podemos encontrar cada vez más mascarillas para niños en el mercado. No obstante, si en algún momento no tienes a mano ninguna mascarilla de niños, siempre puedes adaptar una de adulto. En el vídeo te explicamos cómo puedes convertir una mascarilla normal en una infantil de la manera más sencilla.

¿Pero la mascarilla es obligatoria para los niños? La respuesta es sí. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que todas las personas deberían de llevar mascarilla en espacios reducidos o espacios públicos cerrados, esto no aplica a los niños menores de 11 años, debido a estudios que han concluido que la capacidad de contagio es menor en dichas edades.

Sin embargo, en España la edad en los que se requiere el uso de mascarilla para cubrir nariz y boca es de mayores de 6 años. No solo es una recomendación, su uso es obligatorio y se aplica a escuelas, al igual que en las vías públicas. Se establecen los 6 años como edad mínima ya que los niños menores no sólo tendrían problemas en ponerla y quitarla ellos mismo, también sería una gran distracción en el aprendizaje, y hasta podría ser un objeto peligroso. Tanto que incluso se ruega la supervisión constante de niños menores de los 6 años que estén utilizando mascarillas.

Los niños no deberían de llevar mascarillas de adulto, ya que estas no serían el tamaño correcto y no cumplirían su función. Si se te dificulta encontrar mascarillas para tu hijo o cualquier niño que la necesite y no tienes ninguna accesible con el videotutorial podrás transformar una de adulto en una para niños y resolverás este problema.

