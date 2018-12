El pantalón que necesitas según tu cuerpo

Conocer nuestra fisonomía es esencial a la hora de ir de compras, ya que no todas las mujeres tenemos el mismo tipo de cuerpo. En Nova Life te explicamos cómo encontrar el pantalón perfecto según la forma de tu cuerpo.

Si cuando entras en una tienda te desesperas porque no encuentras nada que te quede bien, no es por tu físico, sino porque no estás eligiendo el tipo de prenda o pantalón que más favorece a tu tipo de cuerpo. Si identificas que tipo de figura tienes será mucho más sencillo comprar la ropa que mejor te favorece.

Existen cinco clases de figura femenina: el triángulo, el triángulo invertido, recta, ovalada y de reloj de arena. Así que para evitarte quebraderos de cabeza y ahorrarte tiempo cuando vayas de compras, debes analizarte a ti misma para descubrir cuál de estas formas es la que más se asemeja a la de tu cuerpo. Es tan fácil como ponerte delante del espejo y observarte.

Triángulo: las mujeres con esta figura tienen los hombros más estrechos que las caderas.

Triángulo invertido: como su nombre indica, esta forma es la contraria a la del triángulo. Por lo tanto, corresponde a chicas con los hombros más anchos que las caderas.

Recta: los hombros, la cintura y las caderas están alineados.

Ovalada: chicas de busto y cintura ovalada, como en forma de manzana.

Reloj de arena: hombros y cadera alineados a la misma altura mientras que la cintura es más estrecha.

Gracias a esta fórmula encontrarás los pantalones perfectos para ti. Descubre en el vídeo qué tipo de pantalones van con cada forma de cuerpo.

