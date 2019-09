A menudo pensamos que el lavavajillas es un electrodoméstico en el que sólo podemos introducir los platos, vasos y cubiertos para lavarlos. Pero la realidad es muy distinta y puedes meter otros objetos para limpiarlos y desinfectarlos como los que te mostramos en este vídeo de Nova Life, algunos jamás habrías pensado que podrías lavarlos en el lavavajillas (y no, no es tu ropa).

El lavavajillas es un electrodoméstico que, como todos, requiere de cuidados y de un buen empleo para que su vida útil sea lo más larga posible. ¿Te salen sucios los platos o se te rompen las tazas? Puede que lleves usando mal el lavavajillas toda tu vida. Desde colocar los vasos abajo a apilar demasiadas cosas de forma que los brazos no puedan girar.

Es importante cuidar bien el fregaplatos ya que si no podemos acabar ocasionando un hedor insoportable. Además, no es sólo que huela mal cada vez que abras la puerta del electrodoméstico, sino que también tus propios platos y vasos adquirirán ese característico olor tan desagradable. No obstante, hay una solución sencilla para eliminar el mal olor del lavavajillas.

En relación a este electrodoméstico hay una práctica muy extendida pero muy equivocada ¿tú también eres de los que lavas los platos antes de meterlos al lavavajillas? Si hay algo que nos hemos ahorrado con la llegada de este electrodoméstico a nuestros hogares es la tediosa y aburrida tarea de fregar cada plato y cubierto de cada comida. Además de estar gastando más agua de la que deberíamos y perjudicar el funcionamiento del lavavajillas, hay otros motivos importantes por los que deberías dejar de lavar los platos antes de meterlos al fregaplatos.

Si quieres ver cómo puedes aprovechar al máximo este maravilloso invento y averiguar qué otros objetos puedes lavar y cómo colocarlos en el lavavajillas para conseguir un buen resultado recuerda mirar el vídeo de Nova Life que te dejamos arriba.

