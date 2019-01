¿Lavas los platos antes de meterlos al lavavajillas? ¡Error!

Hay estudios realizados que indican que, aunque los platos estén bastante sucios, no hace falta pasarlos por debajo del grifo, (a no ser que se te haya pegado la comida en la olla y necesites un rato de remojo hasta que se reblandezca un poco) y para retirar los trozos de comida más grandes. Lo que conseguimos haciendo este gesto es únicamente gastar más agua de la cuenta, pero no aporta ningún beneficio, ni facilita el trabajo del lavavajillas, es más, incluso lo empeora.

Una conocida multinacional que comercializa detergentes para lavavajillas ha hecho también esta recomendación. En el vídeo te contamos las principales razones por las que no deberías pre-lavar o enjuagar los platos antes que de meterlos en el lavavajillas.

Otras recomendaciones para usar correctamente el lavavajillas son limpiar el filtro con asiduidad, no es necesario que se haga semanalmente pero tampoco hay que olvidarse de su existencia. Usar correctamente los espacios para colocar los platos. Los lavavajillas están diseñados para que los platos se sitúen en la parte inferior con el objetivo de lograr un mejor resultado. Colócalos siempre en paralelo y evita que se toquen entre sí. En la parte de arriba se deben colocar los utensilios, siempre en plano, y los vasos.

Tampoco es recomendable meter sartenes, utensilios de madera y cuchillos, estos elementos es mejor seguir lavándolos a mano ya que se deterioran al meterlos en este electrodoméstico.

