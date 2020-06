El motivo por el cual se recomienda no tocarnos la cara durante la pandemia por coronavirus es que el virus se contagia por gotitas que desprende una persona infectada al hablar, toser y estornudar. De esta forma, si tenemos partículas de COVID-19 en nuestras manos y nos rascamos los ojos, la nariz y la boca con ellas, podemos contagiarnos.

Aunque nos lavemos las manos con frecuencia, es muy complicado eliminar todos los gérmenes y suciedad que hay en ellas, especialmente en la zona de las uñas. Por este motivo, es muy importante que no nos acerquemos las manos a la cara, sobre todo si estamos fuera de casa.

Sin embargo, la costumbre de tocarnos la cara inconscientemente provoca que éste sea un hábito complicado de eliminar. Los expertos recomiendan algunos trucos para lograrlo. En el vídeo superior te contamos cuáles son.

La obligatoriedad de llevar mascarilla en la calle y lugares públicos ha contribuido, en gran medida, a evitar los contagios por coronavirus. Al llevarla no sólo nos protegemos contra el virus, sino que eludimos el autorreflejo de tocarnos la cara con las manos. No obstante, es importante saber cómo se debe poner una mascarilla, qué tipos hay y cuáles son las más efectivas, ya que llevarla no te exime de poder contagiarte.

Asimismo, aunque muchas de las precauciones para evitar el contagio ya las empezamos a tomar durante el confinamiento, ahora que podemos salir a la calle por la desescalada es imprescindible que no olvidemos cuidar nuestra higiene y sigamos manteniendo las distancias de seguridad.

Tampoco debemos olvidar la importancia de ventilar nuestro hogar diariamente, adaptar el recibidor contra el coronavirus, y desinfectar nuestra ropa una vez volvamos a casa.

