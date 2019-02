Cómo sacar un anillo atascado del dedo

En este tutorial en vídeo de Nova Life te explicamos el truco para terminar cuanto antes con el drama de tener un anillo atascado en el dedo.

Seguro que te ha pasado: tu amiga se compra un anillo precioso, que no tarda nada en ir pasando de dedo en dedo para probarlo. Llega tu turno y el anillo entra como la seda, pero no sale.Vas al baño, lo mojas, lo mezclas con jabón, pero no hay manera.

Cuando un anillo se queda encajado en tu dedo, lo más probable en que comience a hincharse y ponerse rojo.

Seguro que empiezas a tirar del anillo y solo te provoca dolor. Mucha gente opta por ponerse hielo para bajar la hinchazón. Sin embargo, usar hielo puede ser el peor método para sacar el anillo de tu dedo, ya que el hielo quema la piel y no reduce demasiado la hinchazón.

Mucha gente opta también por intentar sacarse el anillo del dedo con agua fría, pero sin éxito.

Que un anillo se quede atascado en tu dedo puede deberse a varios factores. Por ejemplo, cuando hace mucho calor se hinchan más las extremidades del cuerpo. El embarazo. también puede causar esta hinchazón.

No te agobies, en Nova Life tenemos un truco casero que sí que te va a venir como anillo al dedo. Mira el tutorial en vídeo en donde te explicamos cómo puedes sacar la joya.

