Cómo saber si un huevo está caducado antes de abrirlo

TUTORIAL EN VÍDEO

Seguro que alguna vez has ido a hacer unos huevos fritos y te ha llamado la atención que alguno de ellos no tenía fecha de caducidad. Puede que lo hayas pasado por alto, pero no deberías ya que ese huevo podría estar en mal estado. ¿Quieres descubrir cómo puedes saber si tu huevo esta caducado? Te lo contamos en este tutorial en vídeo que hemos preparado en Nova Life.