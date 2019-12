El dolor que puede generar unas encías inflamadas a veces llega a ser tan intenso que resulta "peor que un dolor de muelas". Es un problema bucal bastante común entre las personas y, aunque las causas pueden ser múltiples, desde la ingesta de algún alimento hasta una enfermedad complicada, existen remedios que pueden aliviar el malestar y desinflamar esta zona del cuerpo. Por ello te mostramos en un vídeo, una serie de elaboraciones caseras muy sencillas que pueden ayudarte.

Que sea un problema muy común no quiere decir que no sea importante. Suele ser fácil de identificar: encías rojas e inflamadas, mayor sensibilidad a la hora de ingerir alimentos y bebidas, dolor al masticar, irritación… Si lo padeces o la has padecido alguna vez, estos síntomas te resultarán familiares, pues son algunos de los más comunes.

Antes que nada, deberías acudir a tu dentista para asegurarte de que tu salud bucodental está bien. Una vez conozcas el estado de la misma, puedes probar los remedios que te mostramos en el vídeo, antídotos caseros que no te resultarán complicados de preparar, con ingredientes naturales que actúan como antisépticos, antiinflamatorios y cicatrizantes.

Las encías se encargan de cubrir las mandíbulas y proteger la raíz de los dientes, por lo que mantenerlas sanas es fundamental para nuestra higiene bucodental. Un dolor en esta zona del cuerpo puede resultar insoportable y además, las causas pueden ser muchas, como ingerir un alimento que irrite las encías temporalmente, bruxismo, falta de algún nutriente, cambios hormonales, utilizar aparatos como brackets, una enfermedad periodontonal grave… Las soluciones no son las mismas en función de la causa; por ello debes consultarlo con tu dentista.

Sea como sea, en este vídeo encontraras soluciones que pueden mejorar el estado de tu boca. Descubre cómo preparar los remedios paso a paso, por qué te beneficiarán y cómo los debes aplicar en la zona afectada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Remedios caseros contra el dolor de garganta

Esta es la infusión capaz de combatir el acné

Alergias: aprende a escuchar las señales que te manda tu cuerpo