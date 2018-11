Razones para NO depilarte

Las mujeres estamos presionadas para estar constantemente pendientes de eliminar nuestro vello corporal, esto es un hecho. Al igual que lo es el que todas lo tenemos. El caso es: ¿nos depilamos para lo que ellos consideran que es ser femenina o por nosotras mismas?¿Nos sentimos cómodas con la cuchilla, la cera o la pinza en la mano casi a diario? Pues según a que mujer le preguntes te sorprenderá la respuesta.

¿Es la sociedad, los hombres o nosotras mismas las que nos ponemos esa presión por alcanzar lo que está estipulado como ser femenina? Preguntas y más preguntas cada vez que sale este tema sobre la palestra. ¿Qué es ser femenina?¿Solo hay una forma de ser sexy siendo mujer?

Todavía sigue siendo inusual ver unas axilas de mujer sin depilar, que una chica no se depile suele ser considerado un acto de rebeldía o una declaración de intenciones, pero ¿por qué nadie se ha preguntado simplemente si no lo hacemos porque no nos apetece madrugar para rasurarnos?

Cuando eres adolescente, los mensajes que nos llegan de cómo debería o no ser una mujer para considerarse hermosa nos calan tan hondo que acabamos por deprimirnos por no entrar en esos cánones, y nos pasamos años intentando ser aquella mujer estereotipada que nos dicen que debemos ser. Cuando crecemos y nos da por leer, hablar con otras mujeres, escucharnos, aceptamos y explorar cómo somos nos damos cuenta que no son más que etiquetas restrictivas para ser deseable ante la mirada masculina o femenina. Pero ¿por qué nos tenemos que ver deseables para los demás y no para nosotras mismas?

La mayoría de las mujeres que deciden depilarse lo hacen porque temen el escrutinio que sufrirán si deciden salirse de la norma, y cada vez que alguna decide no hacerlo siempre me da por pensar: ojalá se hiciera un estudio sobre los hombres que les gusta, desean y les excita el pelo en las axilas. Creo que este dato nos sorprendería a todas.

Mujer depilándose | iStock

Nos avergonzamos si llevamos nuestro propio vello, poniéndonos pantalones largos el día que no nos hemos depilado, o camisetas que cubran nuestras axilas el día que tenemos pelo. Las veces que habremos querido llevar nuestro vestido preferido o esos pantalones cortos que nos hacen sentir poderosas y no nos los hemos puesto porque no nos habíamos depilado. ¿Y esos anuncios en los que hay una fiesta en la piscina y la protagonista no puede ir hasta que se depile? Detrás de cada uno de estos mensajes hay una inseguridad, y no digo que no depilarse sea mejor que hacerlo, digo que deberíamos ser libres de elegir si un día nos apetece hacerlo o no, y no ser juzgadas por la decisión que tomemos.

Nos bombardean con ideas como que nuestro cuerpo ha de ser o ha de vestirse de una manera concreta para seducir, nos convencen de que nuestro cuerpo ha de estar rasurado para ser atractivo, pero os contaré un secreto: no es el pelo el que te vuelve sexy, despampanante, espectacular y poderosa… es la actitud. Es el creer y convencerte a ti misma que lo eres. Es no vestirte con inseguridades, es convencerte de que eres bella por el simple hecho de ser mujer. Es la libertad de hacer y decidir sobre ti misma. Esa debería de ser la nueva moda.

Si eres mujer y estás leyendo esto yo te propongo: ¡toma el poder sobre tu cuerpo!, decide qué quieres llevar, qué mujer quieres ser hoy, porque no hay una sola forma de serlo. Incluso tú misma puedes jugar a vestirte de una manera hoy y mañana de otra, ¿por qué no? Acaso te has de encasillar en una sola moda, acaso no puedes elegir llevar deportivas y mañana tacones, acaso no puedes elegir depilarte hoy y mañana no, ¿no serías la misma?

Y si alguien tiene algo crítico o negativo que decir sobre tu vello corporal lleva una respuesta preparada, o una pregunta. Yo os dejo la mía: ¿te has preguntado alguna vez por qué te depilas las axilas?

Ama tu cuerpo y no juzgues el de los demás.