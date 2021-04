Reto de 30 días para adelgazar caminando

En el vídeo te mostramos algunos trucos para que el plan para perder peso caminando resulte exitoso. En sólo 30 días, tu cuerpo experimentará cambios que te gustará comprobar. Además de una variación en la báscula, notarás una gran mejoría en tu estado físico y mental.

Recuerda que tu cuerpo es el lugar en el que te alojarás hasta el final de tus días. Previsiblemente, cuanto más lo cuides, más larga y de mayor calidad será tu vida.

Para una persona sedentaria, salir a caminar cada jornada durante al menos una hora supone un cambio notable en los hábitos, que repercutirá positivamente en su salud física y mental.

Paso 1: Encuentra al menos dos momentos al día para salir a caminar. Si tu vida es bastante sedentaria, lo ideal es que compenses las horas sentado con al menos una hora de caminata ágil cada día. Si llevas pulsera o reloj de actividad, la suma ideal son 10.000 pasos diarios a tu actividad habitual.

Paso 2: Si divides el tiempo de caminata en dos franjas, escoge aquellos momentos en que te sientas con más energía. Son ideales la primera hora del día y la última, poco después de cenar. Como toque de queda no facilita la tarea, puedes considerarlo una motivación más para adelantar el horario de tu última ingesta de la jornada.

Paso 3: Si algún día te resulta imposible salir a caminar, no des el reto por perdido. Lo ideal es que no te lo saltes ni sábados ni domingos, pero si por algún motivo no cuadra con tus planes, no te frustres: intenta compensar prolongando la caminata en los días previos y posteriores.

Paso 4: Si ese incremento en la actividad va acompañado de una mayor ingesta de comida, el propósito será inalcanzable. Mantén una alimentación saludable, come despacio y para en cuanto empieces a sentirte saciado. No es necesario someterse a restricciones extremas. Desechar las grasas saturadas y los azúcares es un límite suficiente.

Observarás resultados en menos de cuatro semanas, pero lo perfecto es que conviertas esta rutina en permanente y e introduzcas poco a poco una mayor actividad deportiva.

