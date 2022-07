15 kilos menos en 5 semanas: ¿Qué hay detrás de las transformaciones radicales de Instagram?

Empezaremos con un caso muy sonado en las últimas semanas: el de David Bustamante. En su cuenta de Instagram, refiere haber perdido 15 kilos en cinco semanas, como preparación para el combate de boxeo organizado por Ibai Llanos.

Según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, la pérdida de peso graso saludable en personas con sobrepeso u obesidad es de entre medio kilo y un kilo a la semana.

Si fuera la situación de Bustamante, al inicio de su preparación podría haber perdido en este periodo de forma saludable un máximo de 5 kilos. Perdió el triple de esa cifra, por lo que ya podemos ver la brutalidad que este cambio puede suponer para su salud.

Hay quien opinará que solo se trata de un caso puntual para el combate, pero es que el cambio tampoco es razonable desde el punto de vista del rendimiento. Gran parte del peso que se pierde en poco tiempo es masa muscular. Además, ese cambio tan brusco para el organismo favorece el descenso de sus capacidades físicas (principalmente de fuerza, potencia y resistencia) y un aumento de la fatiga. Consecuencias que salieron a relucir en el combate.

Es evidente que Bustamante demostró una gran fuerza de voluntad durante su preparación, pero el camino no era el mejor desde el punto de vista de la salud ni desde el rendimiento deportivo.

"En el cuidado de la salud no sólo intervienen los buenos hábitos físicos, sino también los emocionales".

¿Es sano perder 30 kg en un año?

Sin llegar a ejemplos tan extremos, Instagram está plagado de transformaciones con mayor margen (entre 6 meses y un año) que conviene analizar antes de aplaudir.

Veamos el caso de una persona que ha perdido 30 kg en 8 meses. Podemos creer esta pérdida de peso se realizó de forma saludable, porque perdió aproximadamente 1 kilo a la semana, tal y como recomendaba la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad.

Sin embargo, es conveniente entender que, aunque la tasa máxima de pérdida a la semana es cercana a los 1.000 gramos, a medida que se va perdiendo peso esta cifra debe ir cayendo. Como es lógico, resulta más facil perder 1 kilo semanal si se pesa 95 que si se pesa 75.

En este caso, la persona compaginó ejercicio físico y buena alimentación, así que parace que la pérdida de peso ha sido saludable. La adquisición de buenos hábitos es la clave del éxito y de que los resultados perduren en el tiempo. No se trata de someterte a dietas ni de sufrir en el gimnasio, y no deben existir alimentos prohibidos. En el cuidado de la salud no sólo intervienen los buenos hábitos físicos, sino también los emocionales.

Conseguir un buen estado físico y mental no depende solo de querer y de esforzarse lo suficiente, como tantas veces nos intentan vender, sino que depende de otros muchos factores, como la genética, posibles enfermedades o patologías, la medicación, el entorno social, la experiencia deportiva o el número de dietas realizadas a lo largo de una vida (juegan en contra).

Transformaciones por cirugía bariátrica

Entre estas pérdidas de peso radicales, estamos acostumbrados a encontrar casos de personas que pierden muchos kilos en poco tiempo a través de una cirugía bariátrica.

Este podría convertirse en un caso de éxito si consigue mantener unos buenos hábitos de ejercicio y alimentación. Sin embargo, ¿conoces cuántas cirugías bariátrica terminan a largo plazo en una recuperación de peso? El 40% de los operados recupera todo el peso perdido antes de dos años, y hasta un 87% lo hace antes de seis, según se indica en este estudio y también en este otro.

Los datos son serios: un porcentaje muy elevado de pacientes entra en quirófano para realizarse una intervención (con los riesgos que toda operación conlleva) para perder todo lo conseguido en muy poco tiempo.

La operación promete resultados muy positivos, como la reducción de la diabetes en un 30% y 60% de los casos, la mejora de los factores de riesgo cardiovascular y la probabilidad de padecer cáncer, entre otros.

Sin embargo, para conseguir estos beneficios y que perduren en el tiempo no basta con hacerse la cirugía, como la mayoría pretende. Es fundamental contar tanto antes como después de la operación con las indicaciones de un equipo multidisciplinar compuesto, como mínimo, por médico, psicólogo, entrenador personal, nutricionista y enfermero.

La clave del éxito vuelve a residir en una transformación de los hábitos, a nivel físico y emocional, que puedan mantenerse en el tiempo de un modo realista y se convierta en un estilo de vida.

