¿Cómo debes cuidar tu piel cuando la tienes grasa?

Te ha acompañado desde que eras jovencita y pensabas que con el paso del tiempo se acabaría, pero no: ahí está la piel grasa en tu cutis con sus brillos que tanto te molestan, los poros abiertos, las espinillas.... En invierno mejora ligeramente, pero siguen apareciendo al final del día. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo tienes que limpiar tu cara cuando tienes la piel grasa?

Hay muchísimas cosas que influyen en tener una piel grasa: por ejemplo, la alimentación (una dieta desequilibrada hará que aumente la grasa en la piel), la hidratación, la contaminación del lugar donde residas, si estás tomando fármacos… Algunos de estos factores no los puedes controlar, como la contaminación exterior, pero otros sí como por ejemplo, lo que ingieres: es importante que tengas a raya la ingesta de chocolate, de grasas (como el embutido). Además, hay productos que ayudan a limpiarte por dentro, como el consumo de avena, que te depura y también, los batidos detox, muy aconsejados por la mañana.

Este tipo de cosas ayudarán, sin duda, a limpiar tu cara. Pero hay más. Hablamos con Andrea Leiva, de The Madroom, quien nos cuenta qué hacer. “Si te maquillas, te aconsejo una doble limpieza (y ya hablamos de la conveniencia de este tipo de limpieza en este artículo), con una leche limpiadora y después, un producto oxigenante, que te deje la piel limpia”, comenta.

Grano | iStock

“Después aconsejo utilizar un tónico para piel grasa y dos veces a la semana, exfoliar y aplicar una mascarilla. Esta mascarilla debería tener ácido glicólico y ácido acetilsalicílico, que ayudan a limpiar este tipo de piel”, añade. Y por supuesto, salir siempre de casa con un producto aplicado en el rostro que lleve protección solar, en invierno y en verano.

Además, aunque quieras evitar la grasa es importante que la hidrates, bebiendo suficiente agua, porque se trata de combatir la grasa pero no de deshidratar la piel: “Y en Madrid, por ejemplo, la piel se deshidrata mucho, por el clima”, explica. De hecho, si no bebes suficiente se producirá el efecto rebote: la piel generará más sebo para contrarrestar la deshidratación. Así que no te prives de líquidos porque es un error.

Es importante también, a la hora de elegir tus productos de maquillaje, que contengan agua y sobre todo, que sean libres de aceite, oil free.

Ya verás cómo tu cutis, si sigues estos consejos, mejorará considerablemente.