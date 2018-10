Te estás limpiando mal la cara (y no lo sabes)

Ya te ha costado hacerlo por sistema (sí, confesemos abiertamente en este altavoz que muchas veces no nos hemos desmaquillado y hemos caído agotadas en la cama, a pesar del sentimiento de culpabilidad de saber que no está bien no quitarse todo lo que el cutis va acumulando a lo largo del día). Pero retomemos: te ha costado hacerlo por sistema pero ya lo haces. Te limpias la cara cada noche antes de irte a dormir. Pero ay amiga, lo que no sabes es que lo estás haciendo mal. ¿Cómo mal, si utilizo el agua micelar que me venden en cualquier parte?

Pues sí, lo estás haciendo mal a pesar de ello: porque, entre el ritmo de vida frenético que llevamos y la contaminación de las ciudades (solo tienes que fijarte que cada vez se comercializan más productos anti polución que crean una película protectora en tu cara), necesitamos una limpieza más profunda. Y, ¿cómo la hacemos?

Andrea Leiva, de The Madroom, nos dice cómo hacerlo. “Cada día nos limpiamos peor la cara. Usamos mucho el agua micelar o soluciones jabonosas y ninguna de las dos son adecuadas. Las soluciones jabonosas, por ejemplo, sensibilizan mucho la piel”, explica Leiva.

Ella recomienda adoptar el ritual de limpieza al estilo japonés. ¿En qué consiste esto? “Primero hacemos una limpieza, con un aceite o una leche limpiadora. Una vez realizada, hacemos una segunda limpieza, que puede ser con la misma leche limpiadora (te la aplicas dos veces). La primera vez lo que hacemos es desmaquillar. La segunda, limpiar”, explica.

Mujer lavándose la cara | iStock

En el segundo paso, el de limpieza propiamente dicho, también se puede usar una mousse oxigenante. El tercer paso de este ritual consiste en tonificar la piel del rostro: “Con un tónico libre de alcohol”, aconseja. Y después, simplemente, deberías seguir con tu rutina diaria de belleza.

Esta es la rutina diaria que deberías adoptar cada noche (por la mañana no es necesario, ya que te habrás acostado con el rostro súper limpio). Cuando la realices, no se trata de que limpies como si estuvieses pasando el estropajo: con toques suaves basta.

Además, para tener tu rostro limpio, la experta aconseja realizar dos peelings a la semana: “O como mínimo, uno semanal”, añade. Los peelings te permitirán ir limpiando tu cara de pieles muertas y otras impurezas.

Y, ¿recomienda los productos anti polución para aplicarse a diario? “Sí, muchísimo, es para llevarlos directamente en el bolso. Lo que hacen es crear una pantalla de protección en el rostro y la contaminación te afecta muchísimo menos. Tu piel lo notará”, finaliza.