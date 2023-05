La viral respuesta de un camarero cuando un cliente le dice que va a pedir un plato "un poco gay"

Los camareros tienen que vivir todo tipo de situaciones cuando están trabajando. Clientes maleducados, con demasiada prisa o que hacen comentarios desafortunados son solo algunas de las situaciones que tienen que vivir estos profesionales muchos días. Lidiar con uno de esos clientes es lo que ha tenido que hacer un camarero que trabaja en la capital. En su cuenta de Twitter ha explicado que fue a tomarle nota al cliente y éste le dijo que iba a pedirle un plato "un poco gay". Ante esto, el trabajador le contestó: "No creo que lo sea más que yo". "Creo que es la respuesta más épica que le he dado jamás a un comensal", ha explicado el camarero. El mensaje no ha tardado en hacerse viral y este joven ha explicado qué plato pidió el comensal: "Para los que estáis preguntando, pidió un arroz con verduras. Pero me he echao unas risas con vuestras respuestas".

Una clienta roba las propinas de un bar ante el descuido del camarero

En nuestro país la fórmula americana de dejar

en los bares como una manera de reconocer el trabajo de los hosteleros está expandiéndose cada vez más. Sin embargo, hay algunos que prefieren más bien aprovecharse de las propinas que la gente deja honradamente en bares y restaurantes, como es el caso de una clienta que vamos a relatar a continuación. La cuenta de Twitter 'Soy Camarero', que denuncia prácticas de injustica social contra el sector de la hostelería en nuestro país, ha publicado un vídeo en el que se observa a una clienta de un bar robando toda la propina que habían recibido. En las imágenes se observa a una mujer que se encontraba justo al frente de la barra del bar. Esta aprovecha un momento de descuido del camarero, quien se encontraba manteniendo la limpieza y el orden en ese instante, y guarda sin miedo alguno el bote de propina del bar en su bolso La clienta disimulaba mientras hablaba por teléfono y el camarero no pudo vigilarla, pues estaba enfocado en sus labores limpiando los platos y colocando las neveras del local. Además, era la única persona que no formaba parte del personal de trabajo que se encontraba en ese mismo instante en la cafetería, por lo que nadie podría haber denunciado la situación de robo, que como cualquier otra, es antiética.