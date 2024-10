Un millonario le regala una isla a su mujer para que no pueda hablar con nadie ni la vean en bikini

Comprar una isla privada es algo sencillo para aquellas personas que tienen mucho dinero. El lujo no tiene límites y los caprichos pueden alcanzar niveles inimaginables. Es el caso de Jamal, un magnate que decidió regalar a su mujer, Soudi Al Nadak, una isla en Asia.

El valor de la isla que adquirió es de 50 millones de dólares. El motivo fue que ella pudiera disfrutar de la libertad de ponerse un bikini sin las restricciones culturales de Dubái.

La joven, con más de 336.000 seguidores en Instagram, compartió la noticia con naturalidad. "POV: Querías usar un bikini, así que tu esposo millonario te compró una isla", escribe en una publicación junto a un vídeo.

Al Nadak explicó que comprar la isla privada fue una inversión que llevaban pensando desde hacía tiempo. Llevaban tiempo buscando un lugar exclusivo donde ella pudiera sentirse libre y segura, hasta que Jamal decidió adquirir la isla.

"Era algo que estábamos buscando hacer desde hacía un tiempo como inversión y mi esposo quiere que me sienta segura en una playa, por eso compró una", explicó al portal 'Hindustan Times'.

¿Dónde está ubicada la isla?

La localización de la isla se mantiene en secreto por razones de privacidad, según 'The Mirror'. Solo se conoce que está en aguas asiáticas. La pareja busca disfrutar de su fortuna sin restricciones, tal y como han explicado.

Las publicaciones de la joven en redes sociales están llenas de compras, tratamientos de belleza y cenas en restaurantes. "Mi única regla en la vida es estar siempre guapa", comenta en uno de sus vídeos.

Para muchos usuarios, la situación de la joven es de "cazafortunas", pues según indican el costo de sus lujos es inmenso. "No entiendo por qué recibo tanto odio, ya que simplemente me gusta compartir mi estilo de vida con todos", dice. Sin embargo, por orden de su marido no podrá tener nunca amigos hombres y está obligada a compartir sus ubicaciones en directo las 24 horas del día.

"Siempre mantenemos nuestras ubicaciones cuando estamos separados para saber dónde estamos, no tenemos amigos del sexo opuesto, siempre me visto con modestia y siempre me aseguro de que todo esté perfecto, como mi cabello, uñas y maquillaje", explicó. La joven afirma que "iempre tengo cuidado con lo que comparto en las redes sociales para respetar a Jamal y su familia, ya que tienen una comunidad cerrada".

"La gente siempre asume que soy una cazafortunas y que Jamal me está utilizando por mi cuerpo. Pero ese no es el caso, nos amamos de verdad, pero él no puede evitar ser millonario y a mí me encanta ir de compras", dijo en uno de sus vídeos.

