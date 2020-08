El cuerpo de una niña de 12 años 'vuelve a la vida' durante una hora cuando lo preparaban para el entierro

Una niña de 12 años muerta ha 'despertado' durante una hora, pero finalmente ha fallecido de verdad transcurrido ese tiempo. El cuerpo de la pequeña, cuya muerte se había certificado en el Hospital Dr. Muhammad Saleh, estaba en la bañera de su casa para ser preparado para el entierro y de repente comenzó a recuperar el ritmo cardíaco y temperatura, llegando abrir los ojos y a moverse, según le dijo su familia a la prensa locar de Java Oriental, en Indonesia, y recoge el diario británico Daily Mail.

En cuanto avisaron a los médicos, corrieron hasta la vivienda para ponerle oxígeno, pero falleció definitivamente una hora después. La causa de la muerte fue la complicación en varios órganos vitales a causa de una diabetes crónica.

Lo ocurrido

Se sabe que los cuerpos de los pacientes que mueren de insuficiencia cardíaca desarrollan brevemente un pulso de nuevo y a eso se le llama Retorno de la Circulación Espontánea, cuyos signos pueden incluir respiración, tos y movimiento. En alrededor del 82% de los casos se produce diez minutos después de la muerte, según un informe de 2007 publicado en el 'Journal of the Royal Society of Medicine'.

Después de que se confirmara su muerte por segunda vez, el cuerpo de la pequeña de 12 años fue lavado de nuevo y enterrado en el cementerio de la aldea de Lambangkuning.

El Jefe de la Policía de Lumbang, AKP Muhammad Dugel, confirmó el incidente y dijo que las investigaciones estaban en curso.