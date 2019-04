'Milk-coke', la mezcla de Coca Cola con leche que enloquece a Reino Unido

El mundo de las combinaciones culinarias extrañas parece no tener fin. Después de la paella con chorizo, llega la 'milk-coke'.

Esta idea consiste en mezclar leche con Coca Cola. El escritor británico James Felton lo compartió en su Twitter y desde ese momento se ha hecho viral.

No son pocos los que debaten en redes sobre si está buena o no esta combinación. Cómo no, no han faltado aquellos que aseguran que esta mezcla no es nada nuevo.

El periódico Metro, ha indagado y ha descubierto que esta mezcla no es nada nueva en países como Tailandia o China, aunque allí la hacen con leche condensada.

