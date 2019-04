La historia de Víctor Martín, el niño que tiene que hacer los deberes bajo una farola porque en su casa no tiene luz

La historia de Víctor Martín Angulo Córdoba, un niño de 12 años de Perú, se ha vuelto viral en las redes sociales. La semana pasada fue captado por una cámara de seguridad haciendo los deberes bajo la luz de la farola y las imágenes están dando la vuelta al mundo.

La razón de que tenga que hacer su tarea fuera de casa es por la economía de su familia. En su casa, en el distrito de Moche, no tienen energía eléctrica, por lo que tiene que salir para ver a la luz de una farola de la calle.

Su historia ha sido tan comentada que muchos medios han querido conocer más del menor. Según publica el diario Excelsior, su madre cuenta que no tienen dinero para pagar el medidor de la luz, por lo que la empresa de energía eléctrica no lo instaló y no tienen luz en su casa.

Rosa Córdoba Angulo, la madre, asegura que su hijo siempre ha sido un niño muy responsable y estudioso, y ha logrado sobreponerse a las dificultades económicas por las que pasa la familia. Víctor quiere policía de mayor para evitar que haya tanta corrupción en su país.

Tras darse a conocer su historia, el alcalde de Moche le ha visitado y le ha regalado un paquete de material escolar. Además ha asegurado que el Ayuntamiento se hará cargo del pago por el medidor de luz para que Víctor y su familia puedan tener energía eléctrica en su casa.