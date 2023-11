Dos tiktokers valencianos reivindican en Londres que la paella no lleva chorizo: "Es un horror"

No será ni la primera ni la última vez que la forma de hacer una paella genera una polémica. Hay países que reivindican, de broma, que este plato tan típico de España es suyo, pero las recetas inventadas en el extranjero son las que más rechazo generan en la población valenciana. Aunque sean de un cocinero reconocido o un dibujo animado.

Els Jajajers, un dúo de cómicos valencianos, han ido un paso más allá con sus protestas para preservar la esencia de la paella y en concreto contra el chorizo como ingrediente. Viajaron hasta Londres y se plantaron en su calles con varios mensajes escritos en cartones. "No more chorizo in the paella, please" (no más chorizo en la paella, por favor) o "Stop saying Valencian paella when is rice with things" (basta de decir paella valenciana cuando es arroz con cosas) fueron algunas de sus reivindicaciones. Cómo no, quienes se giraban a mirarles no podían contener la risa. Su vídeo ha alcanzado más de 270 mil visualizaciones en TikTok.

"Como una macedonia de arroz"

En Antena 3 hemos salido a la calle para ver qué opina la gente de la paella con chorizo, un plato que fuera de nuestras fronteras se vende como típico en España y algunos lo consideran un delito. "Yo como valenciano va a ser que lo veo mal", "es como una macedonia de arroz" o "parece una pizza" son algunas de las opiniones acerca de este ingrediente. Los valencianos son los que más critican: "Guisantes, chorizo y más verduras es horrible. Es que soy de Alicante". Este alicantino cree que el chorizo en la paella es "maravilloso para los extranjeros pero para nosotros un horror".

Sin embargo, algunos admiten que se comería la paella con chorizo "con mucha hambre y suficiente sangría pues igual pasa bien". Un comentario por el que teme represalias: "Si esto se emite en Valencia igual tengo problemas".

Existe consenso en que hay ingredientes que nunca pueden faltar. "Arroz", "salmorreta", "gambas", "mejillones", "marisco", "pollo" nos responden los viandantes. A estos se puede añadir el azafrán, las judías o el conejo, entre otros. Hasta se han hechos estudios para determinar qué lleva la paella, como el llevado a cabo por la Universidad Católica de Valencia (UCV). Lo que si tenemos claro en España es que lo nunca hay que echar es el chorizo.

La protesta con los carteles no es el único vídeo de Els Jajajers sobre la paella. Es solo uno de sus muchos clips hablando de la paella. Como venganza por incluir el chorizo, estos influencers decidieron darle a los ingleses de su propia medicina en un vídeo con casi 90 mil visualizaciones. Simulan estar en una cafetería tomando un té y deciden aderezarlo con chorizo. "A los británicos nos encanta el chorizo con todo", dicen en tono irónico.

De lo que nadie duda o está en contra es de que la paella valenciana es uno de los platos estrella de nuestro país y por ello fue declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial hace dos años. Y queda demostrado también que el mejor ingrediente siempre es el humor.