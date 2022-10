El vídeo viral de una mujer en silla de ruedas arrastrándose por un pasillo de un vuelo para poder ir al baño

Jenny Berrie se he hecho viral en redes sociales por un hecho que jamás habría imaginado. Esta mujer, originaria de Reino Unido, padece una discapacidad que la obliga a tener que moverse en silla de ruedas. La mujer cogió un avión de la compañía AlbaStar para desplazarse desde Newcastle a Palma de Mallorca.

En mitad del vuelo tuvo ganas de ir al baño y pidió a la tripulación que la acompañara al servicio utilizando una silla de rueda especial. Sin embargo, los trabajadores se negaron a ayudarla. Según su testimonio, un miembro de la tripulación del vuelo le dijo que "las personas discapacitadas deberían usar pañales".

Es habitual que las aerolíneas tengan sillas especiales llamadas 'sillas de pasillo' para poder transportar por los estrechos pasillos de las aeronaves a las personas discapacitadas.

En un comunicado a 'Insider', AlbaStar señaló que las sillas de ruedas de pasillo no son obligatorias según la regulación actual. Del mismo modo, la compañía expresó sus más sinceras disculpas a la mujer.

"La vida como una persona discapacitada a veces puede ser francamente degradante y vergonzosa y, desafortunadamente, esta fue una de esas veces. Que me dijeran directamente en la cara que debería usar un pañal cuando no lo necesito y que están contentos con esa política me hizo sentir humillada", señaló Berrie.

Finalmente, la mujer ha lanzado una petición para que las sillas de pasillo sean obligatorias en todos los vuelos del Reino Unido. Berrie indicó en Instagram que estaba feliz de haber «obtenido imágenes de video de todo.