La mitad de muertes de ciclistas se produjo ante la ausencia del casco

El encargado de presentar el trabajo ha sido el director general del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, Julio Laria, cuyo título es 'Ciclistas, cascos y lesiones en la cabeza'.

19 ciclistas fallecieron y 268 resultaron heridos en zona urbana el pasado año. Desde la Dirección General de Tráfico se asegura que el casco evitaría muchas de las muertes y sobre todo la mayoría de las lesiones cerebrales. Una teoría que confirman diversas organizaciones y aseguradoras.

Pero asociaciones de ciclistas se manifiestan en contra de la medida. Sostienen que no hay una demanda social y que no ayudaría a fomentar el uso de la bicicleta. No apoyan tampoco que sea obligatorio para los menores de 18 años.

Entre las novedades los ciclistas circularán en ciudad siempre por la derecha pero atención, podrán hacerlo en sentido contrario, en vías cuya velocidad esté limitada a 30 kilómetros por hora. Se les permite circular en posición paralela, en columna de a dos y podrán adelantar por la derecha o por la izquierda. Se espera que el nuevo reglamento de circulación sea aprobado la próxima primavera.