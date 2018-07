Los menores podrán conducir acompañados de sus padres

Pese a la gran cantidad de detractores, la DGT se ha atrevido a poner la norma por escrito: Los menores de 18 años podrán aprender a conducir acompañados por sus padres, según publica el diario La Razón.



El Consejo de Ministros deberá aprobar este y otros cambios recogido en el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020.



Falta por definir los detalles de la norma. Aún no se ha confirmado la edad a partir de la que se autorizará.



Los expertos aseguran que la medida servirá para que “los futuros conductores desarrollen mayores habilidades en el manejo del vehículo”.



No todas las asociaciones del sector están de acuerdo con la 'conducción acompañada'. Consideran que no existe demanda social.

No obstante, es una práctica habitual ya en países como Francia, EEUU, Suecia, Canadá y Australia y ha tenido un efecto positivo. De hecho, su aplicación en Suecia redujo en un 35% el número de accidentes.

Obligatorio asistir a clase

Se acabó lo de matricularse en la autoescuela y no aparecer a las clases teóricas. Tráfico pretende promover la formación presencial en las escuelas de conducción a la hora de presentarse al examen teórico.



También potenciará los contenidos en seguridad vial y conducción eficiente en las pruebas teóricas de acceso a la conducción.