La Generalitat indemnizará a un motorista con 320.000 euros

La sala de lo Contencioso-Administrativo de la sección 4 del Tribunal Supremo ha condenado a la Generalitat a pagar 319.409,20 euros a un motorista que en un accidente impactó contra un poste de soporte del quitamiedos en forma de 'H' con vértice cortante que le provocó una paraplejia.



Juan Manuel P.B. circulaba con su moto por el punto kilométrico 29 de la carretera de Tossa a Blanes, a una velocidad que los peritos de la defensa cuantificaron entre los 37 y 57 kilómetros hora, cuando se cayó y su espalda impactó contra uno de los postes que aguantaban el guardarraíl.



Un primera sentencia se basó en el atestado que hicieron los Mossos d'Esquadra para decir que el conductor pilotaba su moto a una velocidad inadecuada, al marcar esa curva los 40 km/h recomendados y tener la vía una limitación de 90 km/h, y aseguraba que la responsabilidad del accidente recaía en el conductor.



"Salí a pasear con un amigo en moto, no iba rápido, sólo llevaba la chaqueta de motorista, no llevaba los pantalones y la cota de protección, y al margen de la espalda que fue lo que golpeó contra el poste, sólo me hice magulladuras", ha explicado el afectado este lunes.



El joven ha asegurado que en el accidente, que ocurrió hace más de diez años, notó un golpe seco en la espalda y cayó después por un pequeño barranco, lo que, a su juicio, demuestra que el poste no hizo su función protectora y al contrario le provocó la grave lesión.



Una sentencia que sienta jurisprudencia

Ahora, el alto tribunal ha aceptado el recurso del motorista reconociendo que la responsabilidad de la lesión recae en un 50% en su conducción y en otro 50% en la administración encargada de garantizar la seguridad de la vía, entendiendo que hay una relación de causalidad entre el tipo de guardarraíl con el que impactó y la lesión.



"Existe un nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño causado, por lo que se debe anular la sentencia" que hacía responsable al motorista de la lesión medular.



La importancia de esta resolución recae en que sienta jurisprudencia para un reivindicación histórica de los motoristas, que es la sustitución de los postes IPN en forma de 'H' y de vértices cortantes por unos en forma de 'C' o tubulares y la inclusión de un segundo guardarraíl en la zona baja, ha explicado su abogado en rueda de prensa arropado por los pilotos de moto Isidre Esteve, Nani Roma, Miki Arpa y Xavier Puigdemón.