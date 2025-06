Tamara Gorro habla sobre la relación de Antonio Revilla y Mar Torres: "Está enamoradísimo, a ella no la conozco"

El Teatro Príncipe Pío de Madrid ha sido el escenario elegido por Vanitatis para entregar este miércoles sus premios Mujeres y Hombres del Año en una noche única inspirada en el mundo del cine en la que se reconoció, entre otros, a Eva González, la actriz de Gossip Girl Kelly Rutherford, Isabelle Junot, Karla Sofía Gascón, o el diseñador Jorge Redondo.

Entre los asistentes, Tamara Gorro, que deslumbrante con un impecable vestido de fiesta blanco de escote palabra de honor con el que ha presumido de bronceado, ha salido en defensa de Álvaro Morata y Alice Campello tras las amenazas de muerte que han recibido en redes sociales después de que el futbolista fallase el penalti que provocó la derrota de España frente a Portugal en la final de la Nations League el pasado domingo.

Álvaro Morata y Alice Campello, en Ibiza en 2019 | Gtres

"Estoy con ellos cien por cien. Es que es intolerable, es intolerable. Es un jugador, todos cometemos... No voy a decir error porque no lo voy a ni catalogar como error. Es que no hay ni que decirlo, pero parece este muchacho cuando sale al campo, es que yo creo que ya con lo que ha pasado, tiene que salir con una presión y con un miedo... que tienen niños. Y Alice no tiene por qué estar amenazada, ni esas criaturas" ha expresado indignada la colaborada de Y Ahora Sonsoles.

Como ha rememorado, "yo sufrí un episodio cuando estaba con Ezequiel en Valencia, en un centro comercial. Le empezaron a increpar, pues yo cometí un error, pierdes los papeles. Pero tampoco sabes con qué tarado das, porque hay gente muy tarada".

El look de Tamara Gorro | Gtres

"Yo le he puesto un mensaje a Alice en Instagram, imagino, tampoco en esos momentos no te vas a poner a contestar. Le he puesto, literalmente, con vosotros, familia, y un corazón. Y lo digo aquí, lo digo en mi programa, lo digo donde sea. Indignante, indignante" ha añadido, pidiendo a los haters "dejar a esa familia en paz. De verdad, cometido un error o no, o yo qué sé, si es un error o no es un error. Da igual, ¿tú no te equivocas? Por qué yo me equivoco muchísimo".

Hablando de salud mental y después de haber pasado una época muy complicada, Tamara ha contado emocionada que "estoy curada de la depresión, yo tengo el alta de mi depresión, yo ya ni medicada. Pero ahora estoy en proceso de seguir conociéndome, de seguir enamorándome de mí".

Y en este momento de reencontrarse y volver a quererse en sí misma, la influencer está volcada en sus hijos y en su familia y, como reconoce, "estoy enamorada, tengo mucho amor, pero el amor no es solo pareja". "No tengo pareja, ¿tengo pretendientes? No. No, no, no, no, no hay nada. No, no, no, no, no hay nada. No, no, no, no. No, de verdad que no. Yo dije en su día que no iba a hablar de mi vida sentimental. El día que esté ilusionada, no os voy a decir, no hablo, porque yo no soy esa, pero sí diré, mírame a los ojos y ya te he respondido" explica.

Tamara Gorro posando en el photocall | Gtres

Recientemente se la relacionó con el ex de Laura Matamoros e Hiba Abouk, Antonio Revilla. Rumores sobre los que no quiso entrar en su día pero sobre los que ahora ha hablado sin problemas, desvelando, sin querer, que el empresario vuelve a estar enamorado de la ex de Froilán, Mar Torres, a pesar de que ninguno de los protagonistas ha confirmado que están juntos.

Antonio Revilla e Hiba Abouk, en el aeropuerto de Madrid | Gtres

Laura Matamoros y su nuevo novio, Antonio Revilla | Gtres

"Una vez que se me relaciona, y es mentira. Aparte que él lo puso. Yo no dije nada, porque si yo digo es mentira, ya estás entrando. Pero yo lo pasé mal, tengo fobia a que se hable de mí en ese sentido, por mis hijos. Y él vio que yo lo estaba pasando mal. Antonio es un tío estupendo, Antonio está enamoradísimo. Ella, no la conozco, pero vamos, tiene que ser una tía estupenda" ha revelado.