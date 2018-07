La DGT prevé más de 4 millones de desplazamientos en la operación retorno

Este domingo es un día difícil en las carreteras ya que muchos regresan a casa tras las vacaciones y se esperan más de cuatro millones de desplazamientos. Lo peor se espera a partir del mediodía cuando la Dirección General de Tráfico (DGT)ha puesto en marcha un importante dispositivo especial ante la previsión de que la tarde sea complicada.



Durante las próximas horas tendrá lugar la operación retorno no sólo de los que regresan de sus vacaciones de agosto sino también de los que vuelven de pasar fuera de sus hogares el fin de semana.



Aunque muchos han salido de sus lugares de origen a primera hora de la mañana, se espera que en el transcurso de la tarde entre las 17.00 y las 23.00 se concentre la mayor parte de vehículos, especialmente en las entradas a las grandes ciudades.



Tráfico pide vigilar el vehículo antes de llevar a cabo el viaje así como tener la mayor prudencia ante el volante que debe multiplicarse más si cabe en trayectos largos y si se viaja con niños.



Desde la Dirección General de Tráfico se recomienda no abusar del carril izquierdo ya que ralentiza el tráfico provocando embotellamientos en las incorporaciones a las grandes ciudades y es causa de situaciones de riesgo. En un atasco debemos mantener la calma, evitar los frenazos y no dejar de ir atentos a la carretera.