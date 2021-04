Una supuesta versión de WhatsApp llamada 'WhatsApp Pink' está circulando por las redes sociales. Esta nueva versión que ofrece una apariencia nueva a la aplicación de mensajería para los usuarios que la instalan, no es mas que un modificador de interfaz con un color rosa que una vez que hagas click en el enlace infecta el sistema operativo del dispositivo y se hace con el control del terminal.

Estas supuestas versiones de WhatsApp llevan años intentando que los usuarios modifiquen funciones como el color, - que no es posible y no está presente en la app legítima de WhatsApp- para conseguir engañarlos y obtener beneficio a cambio. Rajshekhar Rajaharia, investigador de ciberseguridad ha advertido en su perfil en Twitter de esta nueva amenaza, el WhatsApp Rosa. Esta mentira se distribuye a través de mensajes dentro de los chats, y del investigador asegura que es una nueva apariencia para la app que no es cierta.

El propio mensaje insta a pinchar en un botón que incluye y en caso de que los usuarios de WhatsApp lo hagan, se estarán bajando un virus y perderán el control completo de su dispositivo, el cual empezará a enviar mensajes a todos los contactos. El investigador detalla los pasos que deben seguir aquellos que hayan caído en esta trampa. Lo primero es desinstalar la aplicación de mensajería y limpiar el teléfono de cualquier rastro del virus. El siguiente paso es eliminar el caché de búsqueda del navegador y finalmente verificar los permisos de las aplicaciones instaladas en el teléfono móvil.

En 2015 hubo otra versión de WhatsApp pero en color azul y lo que hacía era suscribir a víctimas a servicios de pago.