Nuevo bulo en WhatsApp: un virus que hackea tu móvil en 10 segundos

La última cadena de mensajes que alerta a los usuarios de WhatsApp advierte de un hackeo instantáneo. Sin embargo, parece ser otro timo más. Este y otros timos, bulos o virus alertan constantemente a los usuarios que cada día utilizan esta aplicación de mensajería instantánea.

Si te descargas unas fotos del volcán Chillán "te hackean el teléfono en 10 segundos", incluye el mensaje difundido. "El archivo se llama Erupción en Chillán Chile. No las abras ni veas, te hackea el teléfono en 10 segundos y no se puede detener de ninguna manera", se alertan en el mismo para pedir que pases esta información de familiares y amigos.

No es el primer bulo que recorre los chats de WhatsApp. Otros casos semejantes como "van a subir unas fotos del pico de Orizaba...", se han demostrado que no son ciertos. La Policía Nacional pide no hacer caso a este tipo de bulos.