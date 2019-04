Una aplicación desarrollada en España muestra en 360 grados el fondo marino de todo el mundo

El proyecto denominado 'The Must Of The Sea' es realidad virtual en estado puro, lo que permite al usuario libertad total de movimientos, recorridos y ángulos de visión más amplios en un entorno inédito submarino de 360º en imagen real de alta calidad.

Este proyecto es pionero e innovador a nivel mundial que aúna la tecnología inmersiva 'made in Spain' con la conservación y divulgación de los fondos marinos del planeta.

El objetivo es acercar la belleza y biodiversidad de los principales destinos de buceo del planeta a través de experiencias audiovisuales optimizadas para dispositivos móviles con el nuevo lenguaje de la realidad virtual.