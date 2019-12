Spotify suspenderá la emisión de anuncios políticos a partir de 2020

La compañía Spotify ha anunciado este viernes que suspenderá la emisión de anuncios políticos a partir de principios de 2020, sumándose así a otro gigantes tecnológicos como Twitter.

"En estos momentos no tenemos el nivel necesario de robustez en nuestros procesos, sistemas y herramientas para validar de forma responsable y revisar este contenido", ha dicho un portavoz de la empresa, en un correo enviado a la cadena de televisión estadounidense CNBC.

"Reevaluaremos esta decisión mientras continuamos con la evolución de nuestras capacidades", ha agregado, confirmando así la noticia publicada en primicia por el portal Ad Age.

Así, el portavoz de Spotify ha resaltado que la decisión no afectará a los 'podcast' que no son propiedad o exclusivos de la compañía, si bien seguirán sometidos a las políticas de la compañía que prohíben la incitación al odio. La decisión afecta únicamente a Estados Unidos, según Ad Age, dado que la compañía no emite anuncios políticos en otros países.

De esta forma, afectará a candidatos a cargos públicos, funcionarios elegidos o nombrados, partidos políticos, comités de acción política (PACs), los conocidos como SuperPACS y el contenido que se pronuncie a favor o en contra de estas entidades, así como aquellos que aboguen por asuntos legislativos o judiciales.

Entre los anunciantes en el país norteamericano figuran candidatos presidenciales como Bernie Sanders y organizaciones como el Comité Nacional Republicano, según Ad Age.