"Mi (Samsung Galaxy) S9+ ha enviado fotos a mi novia durante la noche mientras dormía", la denuncia de un usuario en redes sociales

Samsung está investigando las quejas de que su aplicación de mensajería de texto predeterminada en los Galaxy S8 y S9 está enviando fotos a contactos aleatorios sin permiso. Varios usuarios han denunciado en Reddit y en los foros de soporte de Samsung este extraño problema.

La aplicación 'Mensajes' de Samsung no muestra además ningún signo de haber enviado las fotos, lo que significa que el usuario no está al tanto de los mensajes con imágenes. "Anoche, alrededor de las 2.30 de la madrugada, mi teléfono le envió toda mi galería de fotos sobre el texto, pero no había constancia de ello en mi aplicación de mensajes. Sin embargo, había constancia de ello en los registros de Tmobile. ¿Por qué sucedería esto? ", se preguntaba un usuario de Reddit.

"Por extraño que parezca, el teléfono de mi esposa lo hizo anoche, y el mío lo hizo la noche anterior", le responde otro usuario. "Creo que tiene algo que ver con la actualización de la aplicación desde Galaxy Store", explica.

Según publica The Guardian, aunque no está clara la causa de estos mensajes con imágenes, todos los usuarios afectados coinciden en que recibieron una actualización de la aplicación de mensajes de texto predeterminada en sus Samsung que permite Rich Communication Services (Servicios de comunicación enriquecida). Esta es una actualización largamente esperada para los SMS que agrega características de modernización tales como mensajes con imágenes y recibos de lectura.

La compañía ha reconocido que son "conscientes de los informes sobre este asunto" y sus "equipos técnicos lo están investigando". Se recomienda a los usuarios afectados ponerse en contacto con Samsung directamente hasta que se emita una solución.