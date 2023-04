La predicción de Bill Gates que cambiará la humanidad: "Estamos cerca del punto de inflexión"

Bill Gates ha lanzado una nueva advertencia sobre las consecuencias de los avances tecnológicos y ha anticipado que el próximo gran cambio que experimentará el mundo vendrá con los vehículos autónomos. "Estamos en los primeros días de la era autónoma. Estoy impaciente por ver las nuevas posibilidades", concretó.

El magnate es conocido por sus predicciones, sobre todo al vaticinar la llegada del coronavirus en el año 2015. Gates afirmó que la próxima catástrofe mundial llegaría con "una epidemia".

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, reflexionó hace unos días sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y cómo podría llegar a repercutir en la sociedad. En la misma línea, ha pronosticado que pronto, la IA alcanzará un "punto de inflexión" en el desarrollo de vehículos autónomos. Así se ha referido en su blog en un artículo llamado 'Hands Off The Wheel: The Rules Of The Road Are About To Change'.

"Los coches autónomos permitirán al conductor retirar las manos del volante y dejar que el sistema conduzca en ciertas circunstancias", explicó. Gates asegura que "la atención" ahora después de inventarse casi toda la tecnología está en "refinar los algoritmos y perfeccionar la ingeniería".

Según Bill Gates, esta situación cambiará de forma radical a la humanidad, "como el PC cambió el trabajo en la oficina". Además, asegura que implicará un "replanteamiento" de los sistemas de conducción.

¿Cómo será el proceso?

Pero hasta llegar a esa situación hay que pasar por un proceso, según explica. Los vehículos con pasajeros serán los últimos en adoptar la conducción autónoma. "El transporte de larga distancia será probablemente el primer sector, seguido del reparto", aseguró.

"Las empresas de alquileres de choches pierden mucho dinero cada año por accidentes causados por los conductores. De esta manera, están ansiosos por cambiar a flotas autónomas que sean menos propensas a accidentes", concluyó.