'One more thing' 2020, el evento por el que la compañía Apple anunciará las novedades en sus productos, se celebra este martes 10 de noviembre para presentar los dispositivos en los que han estado trabajando y que no han sido desvelados en eventos anteriores celebrados este año. El acto podrá seguirse en directo a partir de las 19:00 horas desde España.

De nuevo repiten el mismo patrón, un evento sin público ante la situación actual de pandemia del coronavirus por el que Apple desvelará las novedades en sus productos, unas novedades que podrían incluir nuevos procesadores en sus ordenadores, modificaciones en los Airpods o el Apple TV 6, según auguran los analistas.

La empresa dirigida por Tim Cook ha protagonizado una serie de actos a lo largo de este atípico 2020, por los que ha presentado los nuevos iPad, las novedades en su relojería o los cuatro modelos de iPhone 12, que ya no incluyen cargador ni auriculares en sus cajas con el objetivo de proteger el medio ambiente.

Esta tarde vuelven a la carga, y muchos expertos coinciden en que la gran sorpresa será el anuncio de los primeros ordenadores Apple con chips propios de la compañía basados en la arquitectura ARM, la misma que usan en sus dispositivos móviles y en los iPads. Con ello, la fabricación de futuros ordenadores supondría un ahorro considerable a la compañía.

Ordenadores de Apple con procesador propio

Es el bautizado como Apple Silicon, una iniciativa que Apple ya adelantó en conferencias anteriores y que su director, Tim Cook, predijo que podría alargarse hasta dos años. No obstante, también auguró que un primer modelo de ordenador con procesador propio llegaría a finales de 2020, por lo que todas las papeletas ponen el foco en esta innovación de Apple, que podría incluirse hasta en tres modelos distintos: un Macbook Air de 13 pulgadas y dos versiones del Macbook Pro de 13 y 16 pulgadas, respectivamente.

Dentro de las previsiones de los analistas se encuentra también la presentación de un Mac Mini o un nuevo ordenador de menor dimensión, sin faltar a la estética de sus modelos anteriores.

Nuevos modelos AirPod en el One more thing de Apple

Del mismo modo la diana está puesta sobre sus exitosos auriculares, los Airpods. De acuerdo a la página Apple Insider, la compañía podría lanzar unos nuevos auriculares inalámbricos con diadema que aumentarían la calidad del sonido, añadiendo la cancelación activa de ruido procedente del exterior.

Una de las novedades auditivas baraja el nombre de AirPods Studio, que contaría también con soporte para el asistente de voz Siri, además de partes intercambiables en la zona de la diadema que permitiría otras sujeciones o poder personalizarlas a tu gusto. Así mismo, se habla también de los AirPods X, destinados sobre todo a los amantes del deporte; o los AirPods Pro Lite, que contarían con características premium más limitadas, adaptando su precio para una mayor accesibilidad.

AirTags como la novedad de Apple en el rastreo

Los rumores apuntan también al estreno del dispositivo bautizado como AirTags, un accesorio de rastreo que se añadiría a aquellos dispositivos sobre los que se quiera hacer un seguimiento desde el iPhone. Esta novedad incluiría la tecnología Bluetooth para llevar a cabo su cometido: la posibilidad de informar al propietario del producto dónde está su objeto perdido a través de iCloud.

No obstante, de acuerdo a la página Apple Insider, este modelo no sería lanzado hasta 2021, tal y como anunció a través de un informe el pasado octubre la empresa Apple.

El Apple TV 6 podría ser anunciado en el 'One more thing'

Y por último, un nuevo modelo de Apple TV. El último salió a la venta en 2017, por lo que los analistas piensan que sería posible que Apple lanzara una mejora, siguiendo su patrón de innovar cada dos o tres años en sus productos. En este caso, el Apple TV 6 incluiría un mayor almacenamiento, además del sistema remoto de Siri.

No obstante, todo son suposiciones, por lo que habrá que esperar hasta esta tarde para conocer cuáles serán las misteriosas novedades que Apple nos tiene preparadas una vez más.