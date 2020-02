Los JJOO, la Eurocopa y la reelección de Rajoy, lo más comentado por los españoles este año en Facebook

Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la Eurocopa y las segundas elecciones generales y la reelección de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno han sido los tres momentos de este 2016 más comentados por los españoles en Facebook.

La red social ha publicado la lista de los momentos de los que más se ha hablado en la plataforma a lo largo de este año en España y también a nivel global, un ámbito en el que han destacado el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el juego de realidad aumentada 'Pokémon Go'. En España, tras los Juegos Olímpicos, las elecciones y la Eurocopa, el listado de los temas más comentados continúa con los 'papeles de Panamá' -nombre que recibe el escándalo de los paraísos fiscales en el que están involucradas personalidades de todo el mundo-, el fallecimiento del cantante David Bowie o los atentados terroristas de Bruselas.

Completan la clasificación el referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, conocido como 'Brexit', la final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE y la crisis del partido y la final de la UEFA Europa League entre el Sevilla FC y el Liverpool FC. A nivel mundial, las diez tendencias más populares están lideradas por las elecciones de Estados Unidos de las que resultó ganador el republicano Donald Trump, los políticos brasileños y el juego de realidad aumentada Pokémon Go.

El movimiento político 'Black Lives Matter' ('Las vidas negras importan') contra los asesinatos de ciudadanos negros a manos de policías blancos ocupa el cuarto puesto, y tras ello está Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas desde 2016, el 'Brexit' y la Super Bowl, seguidos de David Bowie y Muhammed Ali, fallecido en junio de este año. El 'top 10' de retransmisiones en directo más vistas lo lidera un vídeo en el que una mujer, Candace Payne, se pone una máscara del personaje de Star Wars 'Chewbacca', que cuenta con 163 millones de reproducciones.

La lista sigue con el vídeo del artista de folk Ted Yoder tocando 'Everybody Wants to Rule the World' con un dulcémele -un instrumento de cuerda-, que suma 85 millones de reproducciones, y la cuenta atrás del portal BuzzFeed para las próximas elecciones presidenciales de EEUU, que ya se ha visto más de 51 millones de veces. La lista con las diez tendencias más seguidas de esta red social toma como referencia los temas más comentados entre el 1 de enero y el 27 de noviembre de 2016, mientras que la clasificación de vídeos en directo se mide por número de visualizaciones acumuladas.