La nueva función 'secreta' de WhatsApp con la que puedes conocer tus hábitos de mensajería

Las redes sociales nos han cambiado la vida, especialmente WhatsApp. WhatsApp se ha convertido en la manera más habitual de comunicarnos con nuestros amigos y familiares, estrechando el tiempo y el espacio para ofrecernos un servicio con el que podemos transmitir un mensaje, de manera instantánea, a una persona que está en la otra punta del planeta.

Como cualquier aplicación, WhatsApp tiene una serie de funciones muy variadas. Algunas son muy conocidas, como eliminar la marca azul que indica que has leído un mensaje, o 'WhatsApp Web', que permite utilizar la aplicación en nuestro ordenador.

La función 'secreta' de WhatsApp

Sin embargo, hay otras que no son tan conocidas. En este sentido, la aplicación de 'Meta' cuenta con una función 'secreta' con la que podemos conocer nuestros hábitos de uso en forma de estadísticas, las cuales se van actualizando a medida que se utiliza la aplicación desde su instalación.

Concretamente, esta nueva función te da la opción de saber cuántos mensajes has enviado y recibido desde que añadiste WhatsApp a tu teléfono móvil, así como los datos que engloban a las llamadas y al gasto de datos móviles.

Para poder acceder a esta página, será necesario tener instalada la última versión de la aplicación, tanto si cuentas con un dispositivo Apple como si es un Android. Una vez dentro de la aplicación, deberás darle a 'Configuración' y, seguidamente, pulsar sobre la opción 'Datos', y allí encontrarás las mencionadas estadísticas.

Otra de las novedades que va a implementar WhatsApp de cara a este 2023, aunque no sean buenas noticias, es la incompatibilidad con dispositivos antiguos. 'Meta' ha anunciado que aquellos móviles que no tengan una versión superior a Android 4.1 o a IOS 12 no podrán seguir disfrutando de la aplicación durante este año.