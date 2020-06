Hace días Google y Apple lanzaron actualizaciones para las aplicaciones de notificación de exposición al coronavirus. La actualización del sistema operativo traía incluida la modificación para que las aplicaciones de monitorización hagan el seguimiento para las autoridades sanitarias.

Como indica el medio Xataka algunos usuarios han descubierto cómo aparecía una nueva opción en los ajustes de sus teléfonos móviles. En dispositivos Android si uno se va a "Ajustes" > "Google" aparece la opción "Notificación de exposiciones al COVID-19", y eso ha hecho que se plantee por qué aparece esa opción de repente y sin aviso previo. ¿Están Google y Apple desplegando esto sin aviso y "espiándonos"?, apuntaban algunos usuarios.

Google y Apple ¿nos espían?

Para Leopoldo Mallo, experto en privacidad, el Gobierno no nos está espiando. "Efectivamente tanto Google como Apple incluyen en sus sistemas operativos, el rastreo por bluetooth para enlazarlo con las app que en su momento se decida instaurar en los Países" pero por el momento eso no está ocurriendo.

Los dos gigantes tecnológicos ya avisaron de la activación, hace semanas, de la herramienta de desarrollo necesaria para que las autoridades sanitarias comiencen a desarrollar las aplicaciones que utilicen este sistema de notificación de exposición.

Además, cada usuario tiene la libertad de decidir si quiere activar esa aplicación o no hacerlo. "Pero en todo caso, dicho sistema operativo tiene la opción de activar o desactivar el servicio por el propio usuario" afirma Mallo que añade que "cualquier otra opción sería contraria a la Ley de protección de datos y GDPR".

Es el propio usuario quien debe dar el consentimiento para que la aplicación comience a funcionar. Y por otra parte, esta opción no implica que el usuario esté controlado, "no mientras no instale una aplicación que interactúe con el bluetooth de nuestro móvil" incide Leopoldo Mallo, experto en privacidad.

Aunque parece alarmante que los sistemas operativos que están diseñados para ofrecer unas funcionalidades de nuestros smartphones se conviertan en elementos de control, "podemos estar tranquilos" afirma Mallo mientras esto pueda ser controlado por el usuario.

Prueba piloto en Canarias

Canarias ha comenzado una prueba piloto. El proyecto consiste en una aplicación móvil que permite poder tener una fotografía sobre el movimiento de los casos sospechosos y positivos de coronavirus Covid-19 por un determinado territorio o isla para evitar rebrotes y evitar contagios.

La impulsora del proyecto es Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que anunció el lanzamiento del proyecto piloto en Canarias, previsto para este mes de junio.