Menos scroll, más ahorro: la nueva forma digital de premiar a quienes se desconectan

En la actualidad, nos encontramos en una era marcada por la hiperconectividad. De ahí emerge la necesidad de la desconexión digital. Cada vez más personas enfrentan fatiga tecnológica, pérdida de concentración y problemas de su salud mental debido al uso excesivo de móviles, tablets, ordenadores, etc. Por ello, expertos y organizaciones promueven pausas digitales como una forma de recuperar el equilibrio entre la vida online y offline.

La tecnología se ha convertido en una herramienta más en la educación. Los niños y jóvenes cada vez la usan más (son nativos digitales). Los adultos tampoco se escapan del uso, a veces, abusivo, de las redes sociales y las tecnologías. Para los trabajadores existe el derecho a la desconexión digital y, ahora, la banca digital de Abanca, B100, también apuesta por pasar menos tiempo 'online' con su nuevo producto 'Off to Save': pretende premiar el ahorro de los usuarios según el tiempo que pasen en sus perfiles de redes sociales.

Reto de la desconexión para ahorrar

Desde 'Espejo Público' han querido salir a la calle a comprobar cuánto tiempo pasa la gente usando el móvil, en algunos casos, no son conscientes de las horas delante de la pantalla. Por ejemplo, uno de los jóvenes creía pasar entre 5 y 6 horas cuando su móvil marcaba 10 horas.

Los usuarios que usen 'Off to Save' podrán ponerse un objetivo de tiempo de conexión a redes sociales, que va de 15 a 60 minutos. "Te pones el más ambicioso, que son 15 minutos - de uso- y puedes ahorrar hasta 30 euros", comenta Paloma Barreiro, Head of product B100. Si se cumple dicha meta, ahorrarán dinero que irá a la 'Cuenta Health', que es una cuenta extraremunerada al 3,40% TAE. "Cuanto más desconectes, más ahorras y mayor es el premio", añade. Pero hay un límite máximo diario de 30 euros.

Las redes sociales que se han tomado en consideración para este reto de desconexión digital son X, Bluesky, Instagram, Facebook, Tik Tok y Snapchat y quedan fuera otras redes más profesionales o educativas, "en ningún caso se trata de demonizar tecnologías que, bien usadas, pueden tener un impacto muy positivo en nuestras vidas", ha añadido la Head of Product de B100.

Al darse de alta en B100, los clientes contratan tres cuentas sin comisiones: la Cuenta B100, para el día a día, la Cuenta Save -diseñada para ayudar a ahorrar y que ofrece un 2,70% TAE-, y la Cuenta Health, en la que solo pueden ingresar saldo cumpliendo los dos retos.

