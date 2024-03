Marilyn Monroe "resucita" 62 años después de su muerte gracias a la Inteligencia Artificial

Los seguidores de Marilyn Monroe pueden volver a escuchar su voz. Más de seis décadas después de su muerte crean digitalmente a la icónica actriz gracias a la Inteligencia Artificial (IA).

La 'Marilyn digital' debuta en la conferencia tecnológica South by Southwest de Austin (Texas) con una versión muy realista de ella. Habló de su papel en la comedia de 1959 'Some Like It Hot', ambientada en 1929.

Vestida con un jersey negro de cuello alto y su mítico peinado rubio habló con la voz entrecortada. Los creadores aseguran que esta Marilyn Monroe es capaz de expresar emociones y sonreír a un cumplido.

'Digital Marilyn' fue creada por Soul Machines, una empresa de inteligencia artificial, en colaboración con Authentic Brands Group. "Cada vez que hablo con Marilyn, tengo una sensación especial", afirma el CEO de Soul Machines, Greg Cross, según recoge 'Reuters'. "Sientes que tienes una buena relación con un icono", añade.

La empresa presenta a la versión digital de Marilyn Monroe en un acto organizado por 'The Information', en el que los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con el personaje.

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la empresa publicó en la red social Instagram un mensaje felicitando a todas las mujeres de parte de Soul Machines e "incluida Digital Marilyn":

"Feliz Día Internacional de la Mujer de parte de todos nosotros en Soul Machines, incluida Digital Marilyn, nuestra última Celebridad Digital. Un icono de talento, carisma y legado perdurable. Re-imaginada con IA biológica para encantar a los fans de forma interactiva y sin fin. Sé el primero en saber más en el enlace de nuestra biografía", se leía en el post.

Más de 60 años sin Marilyn Monroe

El mundo quedó conmocionado un 5 de agosto pero de 1962 al conocer la muerte de un icono. Norma Jeane Mortenson, más conocida como Marilyn había fallecido. Con 25 años, fue un fotógrafo quién le auguró un futuro prometedor. Y así fue como consiguió ser el exponente del glamour del la edad de oro de Hollywood.

Su madre sufría esquizofrenia y jamás conoció a su padre. Pasó parte de su infancia en orfanatos y casas de acogida. Pero en 1946 su suerte cambió cuando un fotógrafo le propuso que trabajara como modelo y actriz. Con 25 años, divorciada de su primer marido James Dougherty y con una nueva melena rubia platino, nació Marilyn Monroe.

El 5 de agosto de 1962 la actriz fallecía en su casa de Brentwood (California) por una sobredosis de un potente somnífero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com