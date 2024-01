Ingenieros de la Universidad de Vigo crean un sistema para reconocer imágenes creadas con Inteligencia Artificial

Vivimos en un mundo cambiante, en el que la inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas. Por eso ingenieros de la Universidad de Vigo, han puesto en marcha un sistema con el que es posible discernir entre una imagen real y una imagen creada con inteligencia artificial.

Precisamente ese fue el punto de partida: "Viendo los generadores de imágenes a partir de texto que existen ahora mismo, se nos ocurrió investigar si era posible detectar si una imagen era creada con una cámara de fotos -o incluso un teléfono móvil- o con un programa de inteligencia artificial. Es decir, si la imagen es natural o no", explica Fernando Martín, del grupo de Dispositivos de Alta Frecuencia del centro atlanTTic.

El proceso hasta conseguir el producto final fue laborioso: "Utilizamos muchas fotos para entrenar el sistema. Concretamente empleamos unas 800 imágenes que elaboramos con IA y otras 800 que eran reales", comenta Martín a Antena 3 Noticias.

"El sistema utiliza otro tipo de IA que ya existía antes: la cognitiva", añade el ingeniero. En total han sido unos tres meses de trabajo desde que comenzaron a desarrollar la idea hasta la publicación del informe final. En el proyecto han trabajado otras dos investigadoras: Mónica Fernández y Rocío García.

Cada vez es más difícil diferenciar unas de otras

Esta aplicación podría tener múltiples utilidades: "Por ejemplo, en una red social ayudaría a clasificar las imágenes que son artificiales de las que no lo son. O en un concurso de fotografía ayudaría a saber si las instantáneas que se presentan son originales. Eso sí, su utilidad no serviría como prueba judicial ya que las conclusiones que emite no son vinculantes. Se equivoca muy pocas veces, pero alguna sí".

Y es que cada vez es más difícil diferenciar unas de otras: "Las imágenes creadas con IA cada vez son más realistas, por eso hay cierta preocupación por cómo se puedan utilizar. Se puede dar un mal uso de estas tecnologías. Por eso, creemos que es necesario desarrollar sistemas para discernir lo que es real de lo que es falso", concluye Fernando Martín.