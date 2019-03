Grandes historias para perderle miedo a emprender se citan en The App Fest

Rompiendo con lo que Xavier Vergaguer ha dado en llamar la ‘espiral de negatividad’ en la que estamos inmersos, el fundador de InnoValley tiene muy claro que emprender “merece la pena”. Sabe de lo que habla porque tiene tres empresas en Silicon Valley, lugar que recomienda visitar para ‘aprender’ para, después, desarrollar esas ideas en tu país de origen.

Verdaguer contaba con pasión muchos de sus proyectos entre los que destaca GPShoes, un GPS para vehículos de dos ruedas y que funciona a partir de un sensor en unas zapatillas que emite vibraciones indicando la dirección en la que se debe ir. Muchas de sus innovadoras creaciones están destinadas al mercado textil y sorprende ver modelos como una sudadera con un reproductor integrado que tiene como auriculares los cordones de la capucha y además va reproduciendo mensajes en el pecho.

El mundo del espectáculo también ha podido adentrarse en The App Fest, y es que Javier Luxor ha demostrado que un smartphone también tiene sitio en el espectáculo de un mentalista. Según reconoce, para él, “la pizarra y la tiza ya no tienen sentido” y es por eso que utiliza nuevas tecnologías para hacer sus trucos. Esto le plantea un nuevo problema, que el espectador sospeche que la magia ya no es tal y el truco está en la app. Para despejar dudas, no dudó en hacer un truco con dos personas del público con los que adivinó cartas e hizo budú.

Enrique Tapias contó su experiencia a través de la que creó PlayTales: libros interactivos para los más pequeños. Junto con su equipo comenzaron con la interactividad aplicada a cuentos que ya existían. Fue entonces cuando decidieron llevar sus ideas a una tienda, donde darse a conocer y tener un referente a nivel mundial, y así, lo consiguieron: llegaron a las primeras marcas internacionales. Actualmente, PlayTales es y se conoce como “where kids read and play”.

Después intervino Joaquín Ayuso, Fundador y CEO de Kuapay. Defiende con fuerza que su aplicación va a suponer una revolución en la forma de pagar. La idea es que a través de tu teléfono móvil seas tu mismo quien gestione los pagos y elija desde qué tarjeta o cuenta quieres que te retiren el dinero. Un método muy sencillo con el que en un futuro podrán eliminar intermediarios como Visa o MasterCard y que culmina con la lectura de un código QR en la tienda con la que se hace efectivo el cargo.

El último de los ponentes fue Fran Pérez que junto con dos compañeros presentó Youzee, una plataforma para disfrutar de una gran cantidad de contenidos audiovisuales. Su punto fuerte es lo que ellos llaman el “ecosistema”. Un espacio multiplataforma al que han adaptado su aplicación con una novedad, todo se gestiona desde tu smartphone.

Un módulo lleno de optimismo que ha despertado la curiosidad entre los asistentes que, se espera, también haya encendido la chispa de la creación y que pronto sean ellos los nuevos emprendedores.