El ganador de la nueva batalla de los navegadores es Firefox 4

Firefox 4 está ganando la guerra de los navegadores. Sus principales rivales en este baile de tres, Internet Explorer y Google Chrome, se han quedado atrás momentáneamente con el salto de Mozilla.



La última versión (3.6) del navegador de Mozilla, ya ha pasado a un segundo plano. Existe un mayor número de usuarios que han instalado Firefox 4, que ahora es el más utilizado después de Internet Explorer 8 y Google Chrome 11. El mérito de esto reside en que el software no realiza la actualización automáticamente sino que necesita la colaboración expresa (y por tanto el interés) de los usuarios.



Éstas son las estadísticas de StartCounter Global, que a nivel global, teniendo en cuenta todas las versiones de los navegadores, apuntan el liderazgo de IE, con una cuota de mercado de 43,9%, del cual un 4,6% es de IE9. Firefox es el segundo, con un 29,3%. Por su parte, Chrome es el que ha experimentado un mayor crecimiento, pasando de un 8,6% en 2010 a un 19,4% en 2011.



Firefox habría añadido un 10% a su cuota de mercado desde el año 2008, cuando pasó la barrera del 20%, según Mozilla. El empuje de Chrome de 2010 sembró la duda de si éste ganaría terreno al segundo navegador más importante. Según los datos de StatCounter Global esto no se ha producido, pero existen otras estadísticas. La firma NetMarketShare indica que Firefox sólo tiene un 21,71% del pastel (habiendo bajado desde el 24,59%), mientras que Chrome ha crecido desde un 6,73% a un 12,53%.



La esperada actualización a Firefox 4, prevista para 2010, se fue retrasando debido a la necesidad de hacer ajustes y la versión estuvo varios meses en beta hasta que llegó el software estable. A partir de ahí el navegador rompió los récords de descargas, barriendo las cifras de Internet Explorer 9. Su adopción desde ese momento no ha parado de crecer.