¿Estás en la 'Dark Web'? Cómo comprobarlo y protegerte

La Dark Web, también conocida como la 'web oscura' o la 'web profunda', es una parte de internet que no está indexada por los motores de búsqueda convencionales y requiere software y configuraciones específicas para acceder. A diferencia de la 'web superficial' o 'web visible', que es la parte de internet a la que comúnmente accedemos para buscar información, la Dark Web está diseñada para ser anónima y no ser fácilmente rastreada.

En este lugar, los usuarios pueden acceder a sitios web y servicios que no son accesibles a través de navegadores estándar. A su vez, se utiliza para una variedad de propósitos legítimos, como proteger la privacidad y la libertad de expresión en ciertos contextos, también ha ganado notoriedad debido a actividades ilegales que ocurren en su interior: compra-venta de drogas, armas, datos robados o servicios de hacking, entre otros contenidos ilícitos.

Es importante destacar que la Dark Web no es intrínsecamente ilegal, y muchos usuarios la utilizan con fines legítimos, como la comunicación segura o eludir la censura en algunos países. No obstante, no es recomendable ni seguro intentar comprobar tus datos personales en este estilo de web por varias razones. Acceder a la Dark Web de manera no autorizada podría exponerte a amenazas de seguridad significativas.

Google te ayuda a protegerte

Si estás preocupado por la seguridad de tus datos personales, te recomendamos que utilices la ayuda de Google One. A pesar de ser un servicio de pago, con esta herramienta puedes tener un monitoreo constante de tus datos y utilizar opciones exclusivas y avanzadas para protegerte.

Sin embargo, también puedes utilizar tu cuenta persona de Google para acceder a un 'informe de dark web' de manera gratuita, tan solo accediendo a la página oficial de Google One. Una vez dentro, tan solo debe de dar a ejecutar el análisis gratis que Google ofrece y en unos segundos sabrás si tu información ha sido filtrada o no.

No obstante, hay pasos seguros y recomendados que te vamos a decir a continuación para que puedas protegerte si tus datos personales han sido incluidos en la Dark Web.

Consejos para protegerte de la Dark Web

Monitoreo de datos: como te comentábamos antes, utilizar servicios de monitoreo de datos, es una forma aconsejable para recibir alertas sobre posibles actividades no autorizadas con tus datos personales.

Contraseñas fuertes: asegúrate de utilizar contraseñas fuertes y únicas en tus cuenta en línea, y cámbialas regularmente.

Autenticación de dos factores: habilita la autenticación de dos factores siempre que sea posible para mejorar la seguridad de tus cuentas.

Seguridad en línea: se siempre cauteloso al compartir información personal en línea y evita entrar en sitios web no seguros.

Información sobre Phishing: familiarízate con las técnicas de phishing y evita hacer clic en enlaces sospechosos o proporcionar información a sitios web no confiables.

Recuerda siempre que la seguridad en línea es una responsabilidad compartida y se basa siempre en prácticas seguras y éticas.