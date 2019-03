España, país invitado en el Gamescom inaugurado en Colonia para dar a conocer las novedades del mundo de los videojuegos

La feria de videojuegos Gamescom ha abierto este martes las puertas de su décima edición, que se celebra entre los días 21 y 25 de agosto en Colonia (Alemania) y que cuenta por primera vez con España como país invitado, con un espacio propio de cien metros cuadrados y con la presencia de 16 empresas nacionales. En la ceremonia de apertura de Gamescom 2018, que se considera el evento de videojuegos de mayor importancia a nivel europeo, ha intervenido el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, que ha presentado a España como país invitado.

Guirao, que ha participado en la ceremonia de apertura, ha asegurado estar "convencido personalmente" de que el sector del videojuego tiene "un gran potencial en España", un país que ha valorado como con "una larga tradición en innovación y talento en las artes". El ministro ha afirmado que su Gobierno está "totalmente comprometido" con el desarrollo de videojuegos como "industria creativa", y ha asegurado que trabaja para la creación de unas condiciones en España "no sólo para la creación local, sino también para la llegada de inversión extranjera", ha declarado.

Además del ministro de Cultura y Deporte, el secretario de Estado de Avance Digital, Francisco Polo, y representantes de ICEX, el instituto de exportación e inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que gestiona el espacio de España en la feria, completan la representación institucional nacional en Gamescom 2018.

España cuenta en Gamescom con un espacio de cien metros cuadrados en el pabellón 4.1 del recinto Koelnmesse, con 16 'stands' dedicados a estudios y 'publishers' de la industria española y con la presencia de dos nuevos videojuegos nacionales que se presentan en el evento: Etherborn, un juego de plataformas del estudio Altered Matter, y Noahmund, un RPG creado por Estudio Abrego.

Durante la ceremonia de apertura, han participado también varios estudios de videojuegos asistentes a Gamescom 2018, entre los que se encuentran Bandai Namco, Square Enix y Ubisoft, que han aprovechado el marco de presentación del evento para revelar nuevos detalles de los títulos de sus catálogos. Bandai Namco y el equipo de Supermassive Games han presentado la nueva antología de terror The Dark Pictures a través de su primera entrega, Man of Medan. Este título, en el que los protagonistas son atacados por unas criaturas con apariencia de zombis, se lanzará en 2019 para PS4, Xbox One y Steam.

Por su parte, Square Enix ha presentado su videojuego Life is Strange 2, la segunda entrega de su saga de aventura gráfica por episodios, cuya primera entrega, de un total de cinco, verá la luz el próximo 27 de septiembre para PS4, Xbox One y Steam. El director creativo del estudio japonés, Michel Koch, ha asegurado que la segunda entrega de la saga gráfica de Square Enix incluye una nueva historia con un nuevo personaje, un niño que habita en una zona montañosa. Según Koch, Life is Strange 2 constituye una "experiencia original", pero "mantiene el concepto del primer juego".

Por su parte, Ubisoft y el estudio alemán Blue Byte han presentado The Settlers, un videojuego basado en la saga clásica de estrategia para Amiga y PC, que estará disponible en verano de 2019 y del que ha mostrado su primer tráiler. El estudio francés ha anunciado también una reedición, nombrada como History Edition, con los siete videojuegos de la saga The Settlers.

La ceremonia de apertura de Gamescom 2018 también ha sido el marco del anuncio de la fecha de lanzamiento de Shenmue 3, que llegará al mercado el 27 de agosto de 2019 para PS4 y para PC. El 'publisher' alemán Koch Media ha mostrado un nuevo tráiler del juego presentado por su productor y director, Yu Suzuki, en el que ha revelado que la historia de la tercera entrega de la saga Shenmue comenzará el día siguiente del fin de la segunda.

Durante la ceremonia de apertura también se ha presentado el videojuego Shadow Tactics: Guns of the Desperados, el título de estrategia en tiempo real ambientado en el oeste americano del estudio Minimi Productions y distribuido por THQ Nordic, que estará disponible para PS4, Xbox One y Steam.