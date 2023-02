El creador de Gmail afirma que ChatGPT acabará eliminando Google en dos años máximo

Toda tecnología llega para quedarse y parece que ChatGPT no va a ser menos. Su llegada a internet ha provocado que se cuestionen las herramientas de búsqueda que proporciona Google. Paul Buchheit, el creador de Gmail, ha afirmado que a raíz de esta Inteligencia Artificial (IA) el negocio de Google durará como máximo dos años más.

Esta nueva herramienta no funciona como la mayoría de buscadores. Su manera de respuesta, con un estilo conversacional, facilita que el usuario haga preguntas de seguimiento. Esto ha llevado a que algunos se pregunten si con su llegada va a hacer que el producto principal de Google, el motor de búsqueda, desaparezca. Al igual que hizo Google con las páginas amarillas.

La puesta en escena de esta IA hizo que los ejecutivos de Google se reuniesen para intensificar así sus productos IA y no quedarse atrás.

¿Google va a desaparecer?

Como explica Buchheit en su hilo de Twitter, este tipo de tecnología IA puede eliminar la necesidad de las páginas de resultados de los motores de búsqueda. Es decir, el tesoro de Google. Asimismo, otro de los ingresos que recibe la gran plataforma se debe a las tarifas que cobra a aquellos anunciantes que aparecen al lado de los resultados de búsqueda.

Con la introducción de ChatGPT, Google quedaría al margen, pues los usuarios se aglomeran en busca de respuestas más simples que las páginas indexadas.

¿Qué piensa ChatGPT del fin de Google?

Con solo dos meses en el mercado ha avanzado rápidamente. Desde poesías hasta realizar trabajos que duran meses, con tan solo un 'click', son algunas de las destrezas que realiza. Incluso Microsoft ha ofrecido apoyo financiero para esta herramienta de búsqueda.

Para tratar de tener una respuesta 'más avanzada y tecnológica', se le ha preguntado al propio ChatGPT si cree que su aparición hará terminar el motor de búsqueda de Google. Ante esta pregunta, el programa lo tiene claro: "No, ChatGPT no está diseñado para acabar con el negocio de búsqueda de Google. ChatGPT es un modelo lingüístico de IA desarrollado por OpenaAI, mientras que Google ofrece un motor de búsqueda que permite a los usuarios encontrar información en la web. ChatGPT puede utilizarse para mejorar diversas aplicaciones, incluidos los motores de búsqueda, pero no pretende sustituirlos".

A pesar de esta rotunda respuesta, hay que recordar que las respuestas de ChatGPT también se basa en datos de entrenamiento, por lo que sus creadores han podido entrenar al 'chatbot' para que a la hora de responder no suene tan narcisista y confiado.