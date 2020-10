Consulta los juegos gratuitos de noviembre de 2020 para usuarios de PS Plus y PS4

La Compañía Sony Interactive Entertainmentt ha confirmado cuáles serán los juegos gratuitos disponibles para los usuarios de PS Plus este noviembre de 2020, y anuncia que serán gratis tanto para la PlayStation 4 como para la PS5, a la venta el próximo 19 de noviembre en Europa. Así, 'Bugsnax', 'La Tierra Media: Sombras de Guerra' y 'Hollow Knight' son los videojuegos seleccionados para que los usuarios PS Plus puedan disfrutar de ellos sin necesidad de pagar por su título.

¿Cuáles son los juegos gratuitos de noviembre de 2020 para usuarios PS Plus?

Bugsnax es el primer título gratuito anunciado por la compañía, que estará disponible a partir del 12 de noviembre y hasta el 4 de enero para PS4, PS5 y PC como videojuego exclusivo para los usuarios de PS Plus.

Además, ese mismo día se espera que salgan disponibles los llamados PS Plus Collection, que incluye un total de 18 títulos del catálogo de PS4, entre los que se encuentran 'Uncharted 4', 'The Last of Us Remasterizado' o 'Resident Evil 7', entre otros.

Los otros dos juegos gratuitos, ‘La Tierra Media: Sombras de Guerra’ y ‘Hollow Knight’, podrán ser descargados en PS4 y PS5 a partir del 3 de noviembre. No obstante, aquellos usuarios de PS Plus que quieran disfrutar de estos servicios en PlayStation 5 tendrán que esperar al lanzamiento del nuevo modelo.

Y junto a estos tres títulos gratuitos, Sony añade uno más: ‘Melbits World’, un juego de arcade y puzles 3D colaborativo. Eso sí, siempre que se cuente con la membresía en PS Plus.

Además de estas novedades, la compañía ha anunciado que tanto la PlayStation 5 como la PS5 Digital Edition saldrán a la venta el 12 de noviembre por un precio de 499 y 399 euros, respectivamente, acompañados de videojuegos exclusivos como 'Marvel’s Spider-Man: Miles Morales', 'Demon’s Souls' y 'Sackboy: A Big Adventure'.