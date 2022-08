¿Cómo saber si me han hackeado Facebook?

Las estafas económicas o el robo de cuentas en redes sociales se ha convertido en uno de los principales problemas de todo el mundo. En los últimos meses, cientos de personas han denunciado el 'hackeo' o la suplantación de identidad en alguna red como Instagram o Facebook.

Hay veces que la seguridad no es tan fiable como debería o un simple despiste, como dejar abierta nuestra cuenta en algún ordenador que no sea nuestro (en el trabajo, en la biblioteca o en un hotel), puede hacernos perder el control de nuestras redes sociales.

Pero, ¿cómo sabemos si alguien ha hackeado mi cuenta de Facebook? ¿Hay algo que nos puede ayudar a identificarlo?

Según explica la propia red social en su página web, hay algunos movimientos que pueden ser signos de que alguien hace uso de nuestra cuenta personal.

Si has notado cambios en tus datos personales (tu dirección de correo electrónico, tu número de teléfono, tu nombre o tu fecha de nacimiento), has notado cómo te ha desaparecido contenido antiguo (imágenes, vídeos, textos o incluso conversaciones privadas en tus chats), ves en el historial de tu cuenta ubicaciones extrañas de inicio de sesión y te percatas de publicaciones o comentarios que tú no has realizado, anuncios que no has creado o solicitudes de amistad aceptadas de personas que no conoces de nada y a las que tú no habías enviado una petición de amistad, lo más probable es que alguien esté usando tu red social bajo tu identificación: te han hackeado.

¿Qué hacer en ese caso?

En este caso, Facebook ofrece una opción en su página web, llamada "denunciar cuenta comprometida" por la acción de otra persona o un virus (software malicioso), en la que, pulsando un botón podrás recuperar el control de la misma. A continuación, te pedirán cambiar la contraseña y revisar tu actividad de inicio de sesión reciente.

Además, Facebook ofrece una serie de recomendaciones que nos podrían ayudar a proteger de una forma segura nuestra cuenta personal. Entre las recomendaciones más importantes, destacan no compartir la contraseña con nadie, cerrar sesión en todos los ordenadores en los que iniciemos sesión (si se nos olvida, podremos hacerlo de forma remota, desde donde nos encontremos), no aceptar solicitudes de personas o perfiles desconocidos para nosotros, no hacer 'click' en enlaces sospechosos, aunque nos los envíen personas de nuestra lista de contactos, o comprobar que la dirección de la web sea la correcta, pues hay ciberdelincuentes que crean dominios muy parecidos para que introduzcamos nuestros datos personales ahí y, posteriormente, acceder con nuestras claves a nuestro perfil original.