¿Cómo limitará WhatsApp las funciones a aquellos usuarios que no acepten su nueva política de uso?

La aplicación de WhatsApp, conocida a nivel mundial, ha decidido modificar los requisitos establecidos inicialmente en su política de uso. Ha habido una gran polémica con esa nueva política de uso, por lo tanto, no será necesario aceptar estas nuevas condiciones de uso para seguir usando la app de mensajería. Sin embargo, la compañía ha comunicado que en caso de no hacerlo seguirá comunicando recordatorios y hará que se limiten las funciones disponibles que irán en aumento a medida que pasen las semanas sin aceptar las condiciones.

En el pasado mes de enero, WhatsApp comenzó a notificar un mensaje de que se aceptasen los nuevos términos y condiciones de uso de la app antes del 8 de febrero. Días más tarde, aplazó su lanzamiento hasta el día 15 de mayo debido a la mala información en relación a esta actualización. Este mensaje avisaba de cambios en el servicio sobre la recopilación de datos de los usuarios además de la forma en que las empresas puedan usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp.

No hay cambios materiales en el procesamiento de los datos para los ciudadanos que habitan a la Unión Europea. La propia empresa resolvió dudas en su blog de preguntas y respuestas donde una red las declaraciones más destacables fuera que la privacidad es sagrada para ellos y aseguró que los cambios no afectan a los usuarios europeos por estar protegidos por el RGPD. Uno de los puntos más controvertidos fue el requisito de tener que aceptar las nuevas políticas para poder seguir usando WhatsApp, y si no se aceptaban antes del 15 de mayo, se podría eliminar las cuentas después de esa fecha y por ello se vio obligada a retroceder en sus pasos y cambiar de estrategia.

¿Que limitará WhatsApp?

WhatsApp ha decidido retroceder y cambiar algunos de sus requisitos principales. Inicialmente la app comunicó que retiraría la cuenta a las personas que no aceptasen la nueva política de privacidad pero ahora mismo WhatsApp ha explicado que esto no pasará, sino que solo mandarán recordatorios persistentes aunque los usuarios tendrán un acceso limitado.

Las limitacionesserán las siguientes: No se podrá acceder a la lista de chats, pero sí responder llamadas y videollamadas, las notificaciones se podrá tocarlas para leer o responder mensajes desde fuera de la app, así como para devolver llamadas o videollamadas perdidas y tras semanas de funcionalidad limitada, el usuario dejará de recibir notificaciones y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a tu teléfono. Además, la app advierte de que aunque uno se elimine la cuenta a los que no actualicen, se aplicará la nueva política a los usuarios inactivos. Además recuerda que si se borra la cuenta se perderán todos los archivos y el historial de mensajes, grupos y las copias de seguridad previos a la eliminación.