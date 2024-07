¿Cómo dominar la Inteligencia Artificial para que no nos domine?

La Inteligencia Artificial (IA) puede ser un arma de doble filo. Su uso se ha visto utilizado en el sector sanitario para ayudar en tratamientos como el cáncer de mama, interpretar radiografías o para predecir el riesgo de sepsis 24 horas antes. Pero a su vez, hay quienes utilizan esta nueva herramienta para cometer algunos delitos, como la usurpación de identidad o crear noticias falsas.

Saber controlarla, para que no nos controle es importante, ya que en algunas ocasiones puede ser un gran aliado. Sin embargo, aunque la IA sea una nueva tecnología que poco a poco se está dejando descubrir, no debemos pensar en que esta herramienta va a revelarse contra los humanos como si de una película de ciencia ficción se tratase. Miren Agirregomezkorta, especialista de IA aplicada al marketing digital, nos explica que "no hay motivos de peso que nos lleven a pensar que con las capacidades actuales de esta tecnología", llegue a dominarnos.

Además, Agirregomezkorta añade que "si entendemos 'dominar' como la capacidad de desenvolverse con eficacia en diversas disciplinas, sin duda la IA está dominando muchísimas áreas", pero matiza que más que una dominación, lo que esta herramienta está haciendo es infiltrándose "en multitud de áreas y está transformándolas profundamente".

El miedo a la IA también se sintió con Internet

La llegada de una nueva tecnología a la vida humana siempre da respeto. No obstante, la especialista asegura que el miedo que surge es por "el desconocimiento". La IA "es una tecnología que no llegamos realmente a entender, a la que vemos muchísimo potencial, pero que no sabemos cómo controlar", añade, por lo que quizás ese temor sea más bien porque "se nos vaya de las manos".

Este miedo no es nuevo, ya que con la llegada de Internet el siglo pasado también ocurrió lo mismo. Pero Agirregomezkorta afirma que es normal, "porque es algo que transforma nuestras vidas y no sabemos en qué escenario nos vamos a encontrar". Sin embargo, añade que la forma de combatir este temor es el conocimiento: "Acercarnos a la herramienta, probar lo que puede hacer y lo que no, para entender sus límites y de alguna forma desinflar esa ansiedad o ese temor que se está contagiando".

El sector laboral también teme a la IA

Uno de los sectores que más teme a la evolución de la Inteligencia Artificial es el laboral. Su gran desarrollo en tan poco tiempo hace pensar que va a poder sustituir cualquier trabajo. Es decir, que los humanos nos 'jubilaremos' antes de tiempo y nuestro lugar lo ocupará esta herramienta. Agirregomezkorta afirma que sí que "hay empleos que se van a ver completamente sustituidos por la IA", por ejemplo, la traducción simultánea. "De todas formas, los trabajos en los que esto va a ocurrir son minoritarios", tranquiliza la especialista.

"Lo que va a pasar a una escala extendida es que va a haber tareas dentro de los trabajos que se van a automatizar y otras que no. Si pensamos en cualquier puesto de trabajo, ese puesto se puede desglosar en muchas tareas que componen una jornada laboral. Algunas de esas tareas, que normalmente son las más repetitivas y aburridas, se van a automatizar, y otras, mucho más creativas y estratégicas, no, porque requieren del intelecto y de la responsabilidad humana", añade.

La IA ha llegado para quedarse

"Es una herramienta demasiado potente y una tecnología revolucionaria que no vamos a detener, porque no nos interesa. Tiene un potencial enorme. Riesgos, también, por supuesto, y tenemos que aprender cómo canalizarlos de la forma positiva para traer el mayor beneficio posible a la sociedad y, además, al conjunto de toda la humanidad. Esto supone un reto mayúsculo. Pero las ventajas que puede tener son tan grandes que no tendría ni pies ni cabeza intentar detenerla", cuenta Agirregomezkorta.

Aceptar que la IA ha llegado para quedarse va a costar, porque "todavía estamos en las etapas tempranas de aceptación en la sociedad". Aunque seguramente con el tiempo pase como con Internet, una herramienta que a día de hoy utilizamos las 24 horas del día.

¿Cómo dominar la IA para que no nos domine?

La ignorancia, el desconocimiento de algo puede provocar miedo, pero trabajar en ello para conocerlo es importante. Por eso, para perder el miedo a la IA "hace falta una enorme alfabetización" de esta. "Tenemos que entender qué es esta tecnología, y que detrás de este término paraguas de 'inteligencia artificial' están los algoritmos, el 'machine learning', el 'deep learning', las redes neuronales...", al final, la especialista añade que esta herramienta "son matemáticas, son programas informáticos que nosotros hemos diseñado".

Trabajar en ella es importante para ser nosotros, los humanos quienes la dominemos y no ella a nosotros. Introducir programas educativos en los centros escolares, en las universidades, informarnos, son algunas de las ideas que plantea Agirregomezkorta para actuar sobre ella y aprender a manejarla. Una buena divulgación sobre esta herramienta también es importante. "Carmen Torrijos es una referente, Jorge Guillén también. Yo misma tengo una newsletter en la que divulgo sobre inteligencia artificial. Es importante encontrar estos referentes y seguirlos para mantenerse informado", asegura.

